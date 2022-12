Npc tenta il colpo al PalaDesio contro l'Urania Milano, Geist non al top ci sarà. Ceccarelli: «Trasferta dura»

RIETI - Dopo la sconfitta al fotofinish contro Latina, la Kienergia Npc torna in campo. Stasera, c’è la sfida all’Urania Milano, quarta forza del girone verde, palla a due alle 20,30 al PalaDesio e non all’Allianz Cloud, impegnato per il padel. Ceccarelli e i suoi vanno in cerca di un successo scacciacrisi, l’ultima gioia risale infatti alla prima giornate e la classifica dei reatini è sempre più preoccupante. Contro l’Urania sarà la prima di cinque partite in 18 giorni, un vero tour de force che dirà molto sul futuro della compine reatina. Regolarmente in campo Geist, non ancora al meglio, è su di lui che la Npc punterà ad espugnare Desio.

Coach Ceccarelli presenta così l’appuntamento: «Affrontiamo una trasferta difficile contro una squadra tosta che ha molto talento diffuso, forse anche più delle prime della classe. Amato, Ebeling, Potts, Montano, Hill, e giocatori di categoria affidabili. Noi siamo dentro al nostro percorso di crescita che deve necessariamente accelerare».



Così in campo

Urania Milano: 1 Potts, 2 Piunti, 3 Ebeling, 4 Valsecchi, 5 Hill, 6 Amato, 14 Montano, 20 Constabile, 22 Pullazi, 34 Cavallero. All. Villa

Kienergia Npc: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Masi (Fi), Pecorella (Bat) e Tarascio (Sr)

Le altre gare (X giornata)

Stella Azzurra – Vanoli

Latina - Cantù

Trapani – Torino

Agrigento – Treviglio

Monferrato – Juvi

Riposa Piacenza

Classifica

Cremona e Cantù 14

Treviglio 12

Milano 10

Torino 9

Monferrato, Latina e Agrigento 8

Trapani e Piacenza 6

Juvi e Rieti 4

Stella Azzurra 0