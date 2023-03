La Kienergia chiude a Treviglio ma con la testa è già al girone salvezza

RIETI - Dopo il successo nel recupero di mercoledì sulla Stella Azzurra, la Kienergia Npc torna in campo e sfida Treviglio. Domani al PalaFacchetti (ore 18), nell’ultima giornata della stagione regolare, un match privo di significato per entrambe le formazioni, che già conoscono il proprio futuro: il proseguo della stagione di Rieti passerà per il girone salvezza, mentre Treviglio è già certa del primato nel girone giallo. Dunque contro la corazzata di Finelli per Ceccarelli è l’occasione di rodare i suoi in vista degli importanti impegni di aprile e maggio, magari risparmiando chi ha dato di più e concedendo più spazio ai giovani.

La presentazione del match

«Veniamo da una vittoria esaltante e importantissima nel recupero infrasettimanale con la Stella Azzurra – ha affermato Andrea Auletta, assistente allenatore - La gara di Treviglio è ininfluente per la nostra classifica, comunque sarà un importante test per noi per valutare la nostra crescita in vista della parte più importante della nostra stagione, e magari dare più spazio a chi ha giocato meno quest’anno».



Così in campo

Gruppo Mascio Treviglio: 1 Lombardi, 3 Clark, 5 Bruttini, 7 Vitali, 8 Corona, 11 Cerella, 13 Marini, 14 Sacchetti, 18 Abati, 21 Giuri, 31 Maspero, 55 Marcius. All. Finelli.

Kienergia Rieti: 1 Naoni, 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 41 Roversi, 57 Paci. All. Ceccarelli.

Arbitri: Masi (Fi), Longobucco (Rm) e Roiaz (Ts).



Le altre gare

Stella Azzurra - Latina

Juvi - Cantù

Torino - Urania

Trapani - Piacenza

Monferrato - Agrigento

Riposa Vanoli



Classifica

Cantù 38

Vanoli 36

Treviglio 34

Torino 29

Urania 26

Piacenza e Agrigento 24

Trapani e Latina 18

Monferrato 14

Juvi, Rieti e Stella 12