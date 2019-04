COSI' IN CAMPO

RIETI - Vincere per chiudere al terzo posto, è la missione di Rossi e i suoi uomini, di scena questa sera al PalaFacchetti, palla a due fissata alle 20.30. Un vero anticipo di playoff, per le due formazioni appaiate al terzo posto, entrambe con l'obbiettivo di prendersi il miglior posizionamento possibile in vista dell'inizio della post season. Un campionato simile per le due compagini, con continui ribaltamenti di roster e che hanno fatto, come i reatini, del proprio palazzetto un vero fortino, con un ottimo percorso tra le mura amiche.Per la Zeus Npc servirà ritrovare il piglio dei tempi migliori in trasferta, infatti l'ultima vittoria lontano dal PalaSojourner risale dal successo di Cassino, poi infortuni e qualche prestazione sottotono hanno fatto si che Jones e compagni perdessero punti fondamentali, lontano dalle mura amiche. Tra le file della Remer, non ci sarà Pecchia, il prospetto dell'Olimpia ha rimediato una lesione al menisco e non sarà del match, coach Vertemati perde così una pedina fondamentale del suo scacchiere, costringendo Reati e gli altri dalla panchina agli straordinari.In cabina di regia duello tra Jackson e Caroti, più realizzatore il primo, mentre è un play ordinato l’altro, spiccano inoltre nel quintetto lombardo, la guardia Roberts, mentre sotto canestro agiscono Nikolic e Borra, con i suoi 216 cm, il pivot piemontese sotto la guida di Vertemati è alla sua migliore stagione.Vincere significherebbe chiudere al terzo posto, mentre in caso di sconfitta la Zeus dovrà guardare i finali degli altri campi, sperando in un passo falso della lanciatissima Casale a Biella, con l'altra diretta concorrente, Bergamo che invece ospiterà Tortona, ormai già salva. Le vittorie di Casale e Bergamo, con una sconfitta di Rieti, condannerebbero gli uomini di Rossi al sesto posto finale, in virtù della differenza canestri, sfavorevole con le due compagini.Coach Rossi sulla gara di stasera afferma: «Sarà una gara difficile, loro hanno percorso netto in casa, quasi come noi. Peserà molto l'assenza di Pecchia, loro sono una squadra veloce e produttiva, che difende con energia, sarà un bellissimo antipasto di playoff. Dovremmo farci trovare pronti, avere la stessa carica, nell'ultimo periodo è sceso il rendimento delle prestazioni in trasferta ma in casa abbiamo fatto sempre la nostra partita».Mentre il tecnico dei lombardi, Adriano Vertemati, dichiara: «Siamo sicuramente in un buon momento, abbiamo una buona striscia di vittorie, l'unica nota negativa è l'infortunio di Pecchia, è un'assenza che pesa, purtroppo salterà la sfida contro Rieti e il primo turno dei playoff. Con una vittoria sabato avremmo la possibilità di giocarci il fattore campo anche nel secondo turno.Sarà una bella partita, la Npc è stata protagonista di una grande stagione e verrà a Treviglio per prendersi il fattore campo in vista dei playoff. Inoltre in questa fase di campionato bisogna guardare anche all'inizio della post season, dove l'obbiettivo è di arrivare con le giuste energie psicofisiche».: 7 Nikolic, 8 Reati, 9 Caroti, 12 Palumbo, 13 D'Almeida, 18 Abati, 20 Tiberti, 23 Roberts, 30 Siciliano, 30 Belotti. All. Vertemati: 1 Berrettoni, 3 Jackson, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Vildera, 11 Conti, 14 Jones, 17 Carenza, 32 Bonacini. All. Rossi.: Dori di Mirano, Marota di San Benedetto del Tronto, Capozziello di BrindisiOrlandina-TrapaniBergamo-TortonaEurobasket-LatinaScafati-CassinoLegnano-Virtus RomaBiella-Casale MonferratoRiposa: AgrigentoVirtus Roma 38Orlandina 38Rieti 34Treviglio 34Bergamo 32Casale Monferrato 32Biella 30Trapani, Latina e Agrigento 28Scafati 26Eurobasket Roma 22Tortona 20Legnano 12Cassino 4