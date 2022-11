Kienergia, serve espugnare Trapani per riprendere quota. Debutta Bonacini, siciliani senza Jenkins

RIETI - La Kienergia Npc vola in trasferta a Trapani, domani (ore 12), contro i padroni di casa della 2B Control va in scena il più classico degli scontri diretta per la salvezza. La sfida di Trapani è un vero crocevia per Ceccarelli e i suoi, reduci da cinque sconfitte consecutive, sono obbligati a vincere per non sprofondare ulteriormente in classifica. Siciliani senza Jenkins, messo fuori squadra, e reatini ancora privi di Geist, ma per Ceccarelli c’è l’arma Bonacini, domani al debutto, dopo aver saltato la sfida con l’Assigeco.

Il coach Gabriele Ceccarelli

Il coach Gabriele Ceccarelli ha presentato così la sfida di domani: «Trapani è una squadra che la scorsa settimana è andata a vincere in casa della Stella Azzurra. Come noi sta giocando le ultime partite senza un americano, quindi ha fatto dei punti importanti. Andiamo in trasferta su un campo difficile dove Trapani ha sempre fatto le proprie fortune, volenterosi di stoppare questo momento negativo, sapendo che stiamo recuperando tutti gli effettivi e riusciamo ad allenarci meglio; la qualità degli allenamenti sta salendo e questo devo portare ad avere un gioco più fluido in attacco, senza perdere la difesa che abbiamo ritrovato la scorsa settimana. Cerchiamo una vittoria su un campo difficile che potrebbe far svoltare la nostra stagione. Trapani è una squadra costruita con un senso allenata molto bene ha una filosofia di gioco molto precisa e che dura da anni. E' un gruppo di italiani che sa come mantenere questa categoria, visto che la fa da anni, ed è già un po' più pronta a superare i momenti difficili che sono capitati. Noi da questi momenti difficili, cerchiamo di uscirne con le ossa meno rotte possibile. I ragazzi - conclude il tecnico - con grande etica del lavoro, non si sono mai tirati indietro e mai lo faranno. Io e il mio staff siamo consapevoli del momento difficile, ma la settimana è stata più produttiva rispetto ad altre solamente perché piano piano stiamo recuperando tutti. Abbiamo ancora due giocatori fuori, quindi siamo ancora risicati, ma iniziamo a vedere la luce».

Così in campo

2B Control Trapani: 0 Carter, 3 Basciano, 6 Rupil, 8 Dieng, 9 Romeo, 14 Guiana, 17 Tsetserukou, 18 Mollura, 22 Massone, 35 Kovachev. All. Parente.

Kienergia Npc: 0 Tortù, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 Jhon, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 41 Roversi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Vita (An), Bartolini (Pu) e Cassina (Mb).

Le altre gare (VIII giornata)

Piacenza – Latina

Monferrato - Cantù

Agrigento – Stella Azzurra Roma

Milano – Vanoli Cremona

Juvi Cremona - Treviglio

Riposa Torino

Classifica

Cantù 12

Vanoli 10

Treviglio, Monferrato e Milano 8

Torino 7

Agrigento e Piacenza 6

Juvi, Latina e Trapani 4

Rieti 2

Stella Azzurra 0