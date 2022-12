Kienergia, vittoria scacciacrisi su Torino: «Al completo possiamo competere contro chiunque»

RIETI - Un successo scacciacrisi che allontana voci di panchine traballanti e lascia sereno coach Gabriele Ceccarelli, stasera anche lui convivente nella gestione dei suoi, ma che non può che ringraziare la coppia Geist - Tucker per la notevole produzione offensiva. Bene anche gli altri, bravi a rispondere alle richieste del coach che però non ha deciso di analizzare la gara: «Avete visto come era in campo Geist contro Latina e Milano e invece com’era oggi. Voglio ringraziare lo staff per il lavoro svolto, ma oggi lascio la parola al mio vice Ruggieri». Il vice allenatore Andrea Ruggieri analizza così la prova: «Sapevamo le qualità di Torino e i punti di forza da poter annullare. Penso che questa squadra al completo possa competere contro chiunque, oggi tutti gli effettivi sono andati a referto - mentre su Geist- Eleva la qualità di tutti, ognuno torna a fare il proprio ruolo, chi fa una difesa in più, chi un taglia fuori e con Jordan, ci aspettiamo queste prove qua per come è stata costruita la squadra in estate»