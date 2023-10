Npc, delusione per il secondo ko di fila. Foto. Ponticiello: «Siamo durati solo 7 minuti, poi errori banali»

RIETI - Un brutto passo indietro per la Npc, che in casa rimedia un pesante ko da Omegna. Al PalaSojourner, la Npc di Ponticiello non scende praticamente in campo lasciando così per strada due punti pesanti tra le mura amiche.

Tanta amarezza per coach Ponticiello che ha commentato così la prova dei suoi: «Brutta prestazione, siamo durati 7 minuti. Abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare, siamo stati morbidi in difesa e abbiamo vissuto di individualità in attacco, non è la pallacanestro che stiamo facendo da agosto. Contro un avversario che è stato chirurgico e che ha vinto meritatamente, noi stasera ci siamo andati ad incartare in una spirale tensiva. Stasera è un secco passo indietro, ma domani si torna a lavorare sul serio. Ma una squadra allenata da me non può giocare così, senza un’idea - mentre sulle individualità - Più che sui giocatori, guardo la prestazione della squadra e mi assumo la responsabilità. Ci sono cose che abbiamo sbagliato in attacco e in difesa banali, c’è stato un blackout che ci ha penalizzato sia nei singoli che a livello di squadra».