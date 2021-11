Kienergia non dà scampo a Civitanova: davanti a 500 tifosi finisce 58-33. Foto

RIETI - Torna il pubblico al PalaSojourner e la Kienergia non delude le attese dei propri tifosi, che hanno risposto presente alla riapertura dell'impianto: in circa 500 sulla tribuna davanti alle panchine. Civitanova è inesistente e la Npc domina dall'inizio alla fine, 58-33 il finale. Tre gli uomini in doppia cifra tra le fila dei reatini, con coach Ceccarelli che ha lanciato i campo anche i più giovani. Per la Kienergia è il sesto successo stagionale.

APPROFONDIMENTI BASKET Le emozioni del match

Il primo tempo

Si segna pochissimo al PalaSojourner, a metà primo quarto è ancora 6-0 per la Kienergia. Dopo 7' di gioco Civitanova trova il primo canestro della sua partita, Antelli, Franco e Timperi premono sull'acceleratore e la Npc chiude la prima frazione sul 12-2. Si sblocca Del Testa dalla lunga distanza e i padroni di casa volano sul +13, gli ospiti crescono leggermente in attacco e tornano a sette lunghezze dai reatini. Cresce la Kienergia sul finale della seconda frazione, Tiberti segna addirittura dalla lunga distanza, terza schiacciata per Timperi e la Npc all'intervallo lungo guida 28-12.

La ripresa

Anche al rientro restano basse le percentuali dalla lunga distanza dei padroni di casa, che restano comunque comodamente avanti grazie alle frecciate di Timperi e Antelli. Civitanova prova a prendere fiducia con un parziale di 8-0, ma la tripla di Del Testa e il canestro di Cortese proiettano la Npc sul +23 alla penultima sirena, 43-20. Si sblocca finalmente Testa da 3 punti e la Kienergia trova il massimo vantaggio di 29 lunghezze. Spazio alle seconde linee nell'ultimo quarto: Cortese sfrutta al meglio i minuti che Ceccarelli gli concede, dentro anche i reatini Buccini e Frizzarin. Segnano di nuovo Cortese e Testa, Rieti vince 58-33.