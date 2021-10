Slitta la riapertura al pubblico del PalaSojourner, Kienergia senza tifosi anche nella sfida con Teramo

Sabato 23 Ottobre 2021, 16:02 - Ultimo aggiornamento: 16:20

RIETI - Seconda uscita interna stagionale per la Kienergia Npc, a far visita alla formazione di Ceccarelli in un PalaSojourner vuoto, stavolta è la Rennova Teramo. Ma a far notizia è l'ennesimo rinvio della riapertura dell'impianto reatino al pubblico: nonostante la promessa del presidente Calisse, non è arrivato il via libera da parte della commissione provinciale pubblico spettacolo.

In casa Kienergia c'è voglia di riscatto, dopo l'ultimo quarto di Imola, che ha visto andare in frantumi quanto di buono Broglia e compagni avevano costruito per tre quarti di gara. Di fronte una Rennova, che non vince dalla gara d'esordio contro Ozzano.

Alla vigilia del match, le parole di Ceccarelli: «Siamo arrabbiati perché a Imola non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Siamo pronti a rifarci in casa, sperando di avere tanto del nostro pubblico, quindi proveremo a portare la nostra rabbia in campo. Teramo è costruita con un quintetto di esperienza, fisicità e talento, con giovani atletici e di corsa dalla panchina. E' una gara impegnativa, mettono le mani addosso, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e vincere».

La nota della società

"Npc Rieti Pallacanestro comunica che, a seguito del sopralluogo effettuato nella mattinata odierna dalla Commissione Pubblico Spettacolo presso il PalaSojourner, la stessa ha dato parere non favorevole alla riapertura dell'impianto. Il match tra la Kienergia Rieti e la Rennova Teramo previsto per domani 24 ottobre ore 18:00, si disputerà quindi in regime di porte chiuse. La società sospende temporaneamente la campagna abbonamenti in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità. Nei prossimi giorni la società comunicherà le modalità di restituzione degli eventuali rimborsi per coloro che hanno sottoscritto le tessere abbonamento. La Npc Rieti Pallacanestro intende ringraziare di cuore coloro che, come noi, hanno provato nuovamente a gettare il cuore oltre l'ostacolo sottoscrivendo l'abbonamento e soprattutto il personale addetto alla biglietteria per l'enorme lavoro svolto in queste settimane".

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Testa, 3 Papa, 4 Cortese, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Rennova Teramo: 1 Ticic, 2 Guilavogui, 6 Bottioni, 7 Bertocco, 8 Antonelli, 11 Bonci, 14 Di Donato, 18 Triassi, 19 Cucco, 27 Di Febo. All. Salvemini.

Arbitri: Berger e Bernassola di Roma

Le altre gare (IV giornata)

Luiss - Montegranaro

Ozzano - Real Sebastiani

Jesi - Imola

Civitanova - Rimini

Ancona - Cesena

Senigallia - Giulianova

Roseto - Faenza

Classifica

Roseto, Ozzano, Imola, Real, Cesena, Ancona, Npc, Rimini e Giulianova 4

Senigallia, Teramo, Faenza, Luiss e Civitanova 2

Jesi * 1

Montegranaro 0

* -1 di penalizzazione