La Npc tenta il colpo sull'insidioso campo di Teramo. Ceccarelli: «Trasferta difficile, avversari in salute»

RIETI - Prova di continuità per la Kienergia Npc, attesa domani dal confronto del PalaScapriano (ore 18) contro la Rennova Teramo. Per blindare il secondo posto e iniziare a ragionare da formazione dei piani alti della classifica, serve battere l'insidiosa formazione di Salvemini, una delle delusioni del girone d'andata.

Fondamentale evitare i blackout del terzo quarto, che hanno messo a rischio la sfida interna con Imola, coach Ceccarelli presenta così l'appuntamento: «Affrontiamo una squadra in salute, che nell'ultima partita in casa ha battuto Ancona e domenica è andata a Rimini a fare una buona partita. E' l'ennesima trasferta difficile di questo girone, contro una formazione piena di talento, perché Bertocco, Cucco e Antonelli hanno mani buonissime e poi la fisicità di Bottioni e Di Donato e poi i giovani dalla panchina. Una serie di difficoltà che dobbiamo riuscire a superare, perché vogliamo tornare a vincere in trasferta dopo Senigallia. Ci siamo allenati con intensità, però questo deve trasformarsi poi la domenica con una prestazione di alto livello, perché solo così potremmo vincere a Teramo».

Così in campo

Rennova Teramo: 1 Tikic, 2 Guilavogui, 6 Bottioni, 7 Bertocco, 8 Antonelli, 11 Bonci, 13 Ragonici, 14 Di Donato, 15 Cipriani, 18 Triassi, 19 Cucco. All. Salvemini

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 6 Vujanac, 7 Cortese, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli

Arbitri: Fiore (Sa) e Manco (Na)

Le altre gare (IV di ritorno)

Real Sebastiani - Ozzano

Cesena - Ancona

Montegranaro - Luiss

Rimini - Civitanova

Faenza - Roseto

Imola - Jesi

Giulianova - Senigallia

Classifica

Roseto 32 (18)

Npc 28 (18)

Rimini 26 (16)

Ancona 22 (17)

Real Sebastiani, Senigallia, Ozzano e Imola 22 (18)

Cesena 16 (17)

Teramo 16 (18)

Jesi 13 (18)

Faenza 12 (15)

Luiss 12 (18)

Giulianova 6 (18)

Civitanova 4 (17)

Montegranaro 4 (18)