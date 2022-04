Npc a Montegranaro per difendere il quarto posto. Papa out, Timperi e Testa acciaccati. Ceccarelli: «Daremo tutto»

RIETI - Dopo il ko nel derby, la Kienergia Npc è chiamata a rialzarsi. Con tre match ancora da disputare, ai reatini bastano due vittorie per consolidare il quarto posto finale in regular season. Oggi (ore 18,30) alla "Bombonera" di Montegranaro, servono i due punti: di fronte una Sutor, già condannata ai playout, ma in casa aggueritissima per migliore il posizionamento in vista della post season. Il team del quasi ex Ceccarelli, in passato assieme a Broglia nella Poderosa Montegranaro, dovrà a fare ancora a meno di Papa, con Testa e Timperi non al meglio. Il pre-partita di coach Ceccarelli:«Dobbiamo andare nella Marche alla conquista dei due punti. Dobbiamo consolidare il bel campionato fatto. Rotazioni ridotte ma daremo il 110%».



Così in campo

Sutor Montegranaro: 00 Masciarelli, 0 Galipò, 2 Montanari, 9 Kursov, 11 Alberti, 13 Re, 14 Ambrogi, 15 Barbante, 25 Botteghi, 33 Crespi. All. Cagnazzo

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Zaniboni (Bo) e Foschini (Ra)

Le altre gare

Real Sebastiani - Jesi

Faenza - Ozzano

Teramo - Civitanova

Giulianova - Roseto

Luiss - Senigallia

Imola - Ancona

Cesena - Rimini



Classifica

Roseto 44

Rimini * e Real Sebastiani 42

Kienergia Npc* e Ancona 38

Imola 34

Senigallia e Ozzano 32

Faenza 30

Luiss 28

Teramo 24

Cesena 22

Jesi 19

Civitanova 8

Montegranaro e Giulianova 6

*una in meno