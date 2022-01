Kienergia riparte in scioltezza: Sutor ko 77-51. Foto. A segno tutti i 12 giocatori reatini a referto

RIETI - Il ritorno in campo è una festa per la Kienergia Npc, che contro il finalino di coda Montegranaro, domina dal primo minuto e vince 77-51. Ospiti duramente colpiti dal Covid, ma per i reatini il match con la Sutor è l'occassione per ritrovare il miglior stato di forma possibile. Broglia e compagni divertono e soprattutto si divertono tra di loro: tutti i 12 reatini impiegati a referto.

Il primo tempo

Contro una Sutor rimaneggiatissima, è subito partenza sprint dei reatini: tripla di Del Testa e 4 punti consecutivi di capitan Broglia, Cagnazzo è costretto subito a chiamare time out. La Sutor prende coraggio con un mini-parziale di 4-0, ma la Kienergia è reattiva: contropiede e gran circolazione per gli uomini di Ceccarelli, che firmano un 13-0 di parziale. Show di Papa nel finale del primo quarto, che si chiude con la Npc avanti 27-8. Si iscrive a referto anche il giovane Frizzarin per la Kienergia, avanti di 24 al 13’. Qualche errore di concentrazione a metà secondo quarto, ma Broglia e Del Testa tornano a segnare con continuità e riportano i reatini prepotentemente avanti. All’intervallo lungo, reatini avanti 47-25.

La ripresa

Ceccarelli al rientro lancia in campo Cortese, che risponde subito con 2 punti. Spazio ai giovanissimi da parte del coach riminese: dentro anche Vujanac, decimo reatino a referto, mentre tra i senior ispiratissimi i soliti Papa e Del Testa. Alla penultima sirena, netto dominio degli amarantocelesti: 61-39 il punteggio. Bel gioco e show in campo della Npc nell’ultimo quarto, con le triple di Testa e Papa. Solo under in campo, dentro Franco, Buccini, Frizzarini, Vujanac e Cortese. Segnano anche Franco e Buccini e scorrono i titoli di coda al PalaSojourner: la Npc piega la Sutor 77-51.