Kienergia sorride, Sutor ko. Il video. Ceccarelli: «Evitati infortuni dopo lo stop, un grazie ai miei vice per il lavoro svolto»

RIETI - Grandi sorrisi in casa Kienergia Npc al termine del successo contro la Sutor. L'incubo Covid è tornato a farsi sentire prepotentemente nel club reatino, ma il ritorno in campo è stato ai limiti della perfezione.

Soddisfatto coach Ceccarelli, che elogia la società e ringrazia gli assistenti Ruggieri e Auletta: «Volevamo evitare infortuni, ringrazio la società perché nel momento più difficile della stagione, è riuscita a non farci mancare nulla, a rimettere in campo la squadra con le visite mediche. Io sono stato in quarantena, la squadra l'hanno gestita i miei assistenti Ruggieri e Auletta, quindi lascio la parola a loro due».

Andrea Ruggieri e Andrea Auletta, da anni nei ranghi tecnici della Npc, commentano così la vittoria:«Per Rieti giocare contro Montegranaro è sempre importante. Dal nostro punto di vista era importante l'approccio a livello fisico per giocare 40'. Io faccio i complimenti ai giovani, è in queste partite che devono fare la differenza - spiega Ruggieri - I ragazzi hanno lavorato tanto agli ordini del professor Passacantando, i ragazzi non si sono mai fermati del tutto».

«I ragazzi più giovani sono quelli più importanti durante la settimana. Senza di loro sarebbe impossibile lavorare, a maggior ragione in un periodo difficile come questo - spiega invece Auletta - Un plauso agli under, l'emozione ci sta sempre, sono stati bravi a farsi trovare pronti. Mancano due partite per terminare il girone d'andata: ci manca un derby e la gara a Giulianova, l'obiettivo della Coppa Italia è ancora vivo e faremo di tutto per ottenerlo».