La Npc batte la Sutor, Ceccarelli: «I ragazzi hanno risposto bene, ora settimana importante»

RIETI - Almeno per una sera la Npc torna al quarto posto in solitaria, sperando in un passo falso di Ancona domani a Imola. A Montegranaro la Kienergia stende la Sutor e lo fa con un dominio costante. Soddisfatto il tecnico Ceccarelli, che ha commentato così la prova dei suoi: «Emozionante tornare qui, due anni ho passato qui. Venivano da due sconfitte, ma soprattutto quella con Jesi ci ha messo ruggine. Oggi noi dovevamo vincere, i ragazzi hanno risposto bene. Se facciamo 15 triple è chiaro che vinciamo, perché abbiamo una tenuta difensiva importante. Ci prendiamo questa vittoria e domani guarderemo le altre, magari iniziando a vedere anche l'altro girone perché tra due settimane inizieranno i playoff. Poi giovedì Rimini e domenica si chiude con Giulianova. Sarà una settimana importante - poi sul quarto posto - Le tre che ci sono davanti sono più quotate. Nessuno ci ha tolto niente, ce lo siamo tolti soli. Abbiamo subito delle sconfitte che gridano vendetta. Siamo partiti dal basso, ci meritiamo il quarto posto per quanto fatto».