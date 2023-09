Npc, caccia alle final four di Supercoppa: la Virtus Imola ultimo ostacolo da superare

RIETI - La Npc torna in campo per i quarti di finale di Supercoppa 2023, domani al PalaSojourner (ore 18.00) arriva la Virtus Imola. È l'ultimo ostacolo per i reatini, che vogliono centrare la qualificazione alle final four di Montecatini Terme (23 e 24 settembre). Prima serve però superare Imola, in grado di arrivare fin qui, battendo prima l'Andrea Costa nella stracittadina e Vicenza nell'ultimo turno. Ponticiello dovrà fare a meno quasi sicuramente di nuovo di Cassar, del quale però la coppia Agostini - Del Sole non hanno fatto sentire l'assenza.

Così in campo

Npc Rieti: 0 Roversi, 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Virtus Imola: 00 Masciarelli, 4 Delpozzo, 7 Aglio, 11 Morara, 12 Magagnoli, 14 Morina, 19 Chiappelli, 22 Alberti, 24 Barattini, 25 Balciunas, 34 Ohenhen. All. Ragazzi.

Arbitri: Mammoli e Ricci di Perugia.