La Kienergia paga le assenze e va ko a San Severo 83-72: sfumano le final four di Supercoppa

RIETI - La Kienergia Npc va ko a San Severo, 83-72 il finale, pugliesi qualificati alle final four di Supercoppa del prossimo weekend assieme a Cantù, Cremona e Udine. Non può far nulla la Kienergia, ancora alle prese con troppe defezioni, anche oggi ai box Tucker e Tortù. La trasferta di San Severo si è rivelata dunque una sorta di allemento per il team di Ceccarelli, che punta ad avere la squadra al completo per la prima di campionato. Capitan Del Testa con 18 punti è il migliore tra le fila dei suoi.

La gara

Inizio in salita per gli ospiti, San Severo impone subito il proprio ritmo e la Npc è costretta ad inseguire. Bogliardi da una parte e Geist dall’altra fanno intravedere buone cose nel primo quarto, chiuso 23-15 dai pugliesi. Meglio la Npc nel secondo quarto. San Severo dal +9, ma Rieti reagisce, prima Del Testa agguanta la parità, poi Timperi porta avanti i suoi di 3 lunghezze. Bene anche Zugno che va fino a canestro e riallunga, ma Geist segna da 3 e fa 3/3 nell’ultimo minuto, Npc avanti 39-37 all’intervallo lungo. Rieti al rientro nonostante le poche rotazioni a disposizione rimane in partita e prova addirittura a prendere il largo con le triple di Del Testa. I padroni di casa però non demordono e chiudono avanti anche alla penultima sirena, 56-54. Crolla in avvio di ultimo quarto la Npc, con San Severo che vola sul +7. San Severo trova anche la doppia cifra di vantaggio, le fiammate di Geist riavvicinano la Npc e rendono meno amaro il finale, 83-72.

Il tabellino

Allianz Pazienza San Severo: Wilson 5 (1/5, 0/3), Fabi (6 (2/2 da 3), Bogliardi 18 (2/2, 4/5), Lupusor 14 (5/7, 1/2), Daniel 20 (6/11, 0/1); Cepic 2 (1/3, 0/1), Sabatino 8 (1/3, 0/1), Petrusevsky 2 (1/1, 0/1), Arnaldo 8 (1/1, 2/4), Ly-Lee. All. Pilot.

Kienergia Npc Rieti: Zugno 12 (3/5, 2/7), Geist 17 (3/6, 2/6), Timperi 3 (0/2 da 2), Nonkovic 2 (1/3, 0/1), Rotondo 14 (5/11, 0/1); Del Testa 18 (5/11 da 3), Melchiorri 2 (1/1 da 2), John 2 (1/1 da 2), Maglietti 2 (1/3 da 2), Imperatori. All. Ceccarelli.

Arbitri: Pazzaglia (Pu), Ferretti (Te), Bartolini (Pu).

Note. Tiri da 3: San Severo 10/26, Rieti 9/26. Tiri liberi: San Severo 17/26, Rieti 15/23. 5 falli: Nonkovic.