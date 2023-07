Npc, sarà Salerno l'avversaria in Supercoppa: formula e date

RIETI - Confermata la Supercoppa in precampionato anche per la stagione 2023/24 della serie B Elite. La manifestazione scatterà sabato 9 settembre con il primo turno ad eliminazione diretta, la Npc giocherà in casa contro Salerno. Il secondo è in programma mercoledì 13 settembre, i quarti domenica 17, mentre le Final Four sono state fissate per sabato 23 e domenica 24 settembre.

La formula

Le 36 squadre della Serie B Nazionale 2023/24 sono inserite in un tabellone, con turni in gara unica, ad eliminazione diretta. La squadra con migliore posizione, in riferimento alla stagione 2022/23, gioca ogni turno in casa.

Nel primo turno le squadre vengono ridotte da 36 a 18, nel secondo turno da 18 a 9. Al termine del secondo turno la squadra, tra le 9 vincitrici, con la peggior differenza canestri (punti fatti - punti subiti) riguardo alle gare dei primi due turni, viene eliminata: restano quindi 8 squadre.

Si disputano poi i quarti di finale, sempre in gara unica; le 4 vincenti accedono alla Final Four, in sede da stabilire.

Gli altri incroci

Rimadesio Desio-Lissone Interni Brianza Casa Basket

SAE Scientifica Legnano-Paffoni Fulgor Omegna

Solbat Piombino-Logiman Crema

Bakery Basket Piacenza-Fiorenzuola Bees

Fabo Herons Montecatini-Gema Pall. Montecatini

Libertas Livorno 1947-Pielle Livorno

Npc Rieti-Lars Virtus Arechi Salerno

Antenore Energia Virtus Padova-Luxarm Lumezzane

Gemini Mestre-Rucker San Vendemiano

Logimatic Group Ozzano-Civitus Allianz Vicenza

Virtus Imola-Andrea Costa Imola

OraSì Ravenna-Blacks Faenza

Ristopro Fabriano-General Contractor Jesi

Caffè Mokambo Chieti-Liofilchem Roseto

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lions Bisceglie

Allianz Pazienza San Severo-CJ Basket Taranto

BPC Virtus Cassino-Del Fes Avellino

Geko PSA Sant'Antimo-Ble Decò Juvecaserta