La Kienergia conquista due punti d'oro contro la Stella Azzurra: 83-71. Foto

RIETI - Torna al successo la Kienergia Npc, che supera la Stella Azzurra Roma 83-71 nel recupero del penultimo turno della stagione regolare.

Successo importante in vista del girone nero della fase a orologio, nella quale i reatini partiranno con 6 punti, come i romani, ma avanti per la differenza canestri, ribaltata questa sera. Senza Geist, è tornato invece Tucker, la Npc gioca un primo tempo perfetto grazie agli italiani, su tutti un super Paci e l'ottimo Tassone. Nella ripresa qualche rischio di troppo, prima di chiuderla definitamente con Paci e Timperi.

La gara

Partenza sprint dei reatini con un super Tucker, 7 punti nei primi 3’ e Rieti avanti 10-3. Del Testa entra dalla panchina e segna la tripla del +17, mentre è Bonacini allo scadere a chiudere il primo quarto sul 27-10 per i reatini. Tucker resta in panchina, ma la Npc gira lo stesso: Rotondo è a reattivo sotto canestro, Del Testa è glaciale da 3 e la Npc con Maglietti vola sul +20. Givens guida la reazione ospite, ma con il rientro di Tucker e la buona prova di Rotondo Rieti all’intervallo lungo guida 51-30. Al rientro Tucker dà spettacolo, ottimo anche l’impatto di Paci e Rieti domani ancora. Rieti cala nella seconda parte del terzo quarto e la Stella si riavvicina, i romani vincono la terza frazione 24-15, alla penultima sirena Rieti sopra di 12 lunghezze: 66-54 il punteggio. Rullo spaventa Rieti, ma la Npc con una super giocata di Paci è due punti di Tucker tornano sopra di 12. Rullo non molla la presa e segna di nuovo da 3, segna anche Giachetti: partita riaperta, Rieti sopra di 7 e time out di Ceccarelli a 2’ dal termine. Paci segna il canestro della tranquillità, Timperi la chiude e Rieti con Maglietti ribalta la differenza canestri, 83-71 il finale.

Il tabellino

KIENERGIA NPC RIETI: Timperi 12 (5/6, 0/1), Tucker 19 (6/13, 1/2), Bonacini 8 (2/4, 0/1), Del Testa 9 (2/3 da 3), Paci 17 (8/13 da 2), Rotondo 4 (2/5 da 2), Maglietti 4 (2/4, 0/5), Tassone 10 (1/1, 2/2), Nonkovic (0/2 da 3), Jhon ne. All. Ceccarelli.

STELLA AZZURRA ROMA: Wilson 6 (0/1, 2/3), Giachetti 5 (0/4, 1/5), Givens 21 (6/8, 2/2), Innocenti 2 (1/1, 0/1), Rullo 20 (1/3, 4/10), Nikolic 3 (0/1, 0/2), Ferrara (0/1 da 2), Campani 4 (1/5, 0/2), Pugliatti 2 (1/2 da 2), Visintin 8 (3/4, 0/1). All. Bechi.

Arbitri: Bartoli (Ts), Cappello (Ag) e Almerigogna (Ts).

Note. Tiri da 3: Npc 5/16, Stella Azzurra 9/26. Tiri liberi: Npc 16/28, Stella Azzurra 18/27. 5 falli: Tassone.