Kienergia, vietato fallire contro la Stella Azzurra, debutta Paci. «Serve intensità al top»

RIETI - Un pezzo della stagione della Kienergia Npc passerà dall’incrocio di stasera contro la Stella Azzurra Roma. Al Palasport di Guidonia (ore 19) va in scena il recupero della dodicesima d’andata, in palio ci sono due punti importanti per la corsa salvezza. Con una sconfitta la Npc scivolerebbe all’ultimo posto, dietro proprio ai romani. Di fronte una squadra esperta e che è stata in grado di lottare contro chiunque, il team di coach Bechi e nelle cui fila milita il veterano Giachetti. Dunque una sfida salvezza cruciale per il team di Ceccarelli, che stasera lancerà in campo anche l’ultimo arrivato Paci, alla Npc dalla scorsa settimana.

Il general manager Gianluca Martini presenta così la sfida: «E’ importante perché è uno scontro diretto. Non credo ancora che sarà decisiva, ma non ci possiamo certo nascondere. Veniamo da una settimana intensissima – ha spiegato – come non si vedeva da tempo. Sono convinto che metteremo quella grinta anche in campo. Sarà una gara dura – commenta Martini – perché a livello psicologico la Stella è galvanizzata dal successo. Noi siamo ancora arrabbiati per Agrigento, per il risultato frutto anche di un calo nel finale. In trasferta dobbiamo fare un passo in avanti e questa è l’occasione. La nostra parola chiave dovrà essere equilibrio, da un punto di vista tecnico e mentale. Dovremo stare sempre in gara e tenere il controllo. Abbiamo tutte le qualità per farlo. Una vittoria ci darebbe slancio anche per la sfida con Cremona di domenica – conclude Martini – e nell’ultima settimana abbiamo lavorato bene. L’inserimento di Paci e le chiacchierate hanno stimolato i ragazzi: c’è stata grande intensità negli allenamenti e ce la ritroveremo in gara. Io al nono posto ci credo ancora».



Così in campo

E-Gap Stella Azzurra: 0 Innocenti, 1 Wilson, 4 Biar, 5 Nikolic, 6 Giachetti, 7 Chiumenti, 9 Pugliatti, 10 Visintin, 11 Rullo, 25 Ferrara, 40 Salvioni, 45 Givens. All. Bechi



Kienergia Npc Rieti: 4 Rotondo, 6 John, 8 Del Testa, 10 Feliciangeli, 12 Maglietti, 13 Nokovic, 14 Zugno, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 27 Marchiaro, 99 Paci. All. Ceccarelli.

Arbitri: Maschio (Fi), Chersicla (Lc), Cassinadri (Re)