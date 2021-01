Kienergia nel baratro: ko con la Stella Azzurra 81-67. Tre assenze pesanti, Amici espulso, c'è il caso Sanguinetti

RIETI - Kienergia Rieti: peggio di così non si può. La Npc finisce ko anche contro il fanalino di coda, al PalaCoccia di Veroli trionfa la Stella Azzurra Roma 81-67. E' la resa finale di una squadra sempre più in caduta libera: smarrita, priva d'identità e ormai in piena zona calda, che fornisce una delle peggiori prove, se non la peggiore, nell'era Cattani. Out Tommasini, problemi muscolari ne avrà per 3 settimane e senza Taylor, infortunio a una mano nella rifinuta di ieri, la Npc perde anche Sanguinetti: la società aveva concesso un permesso al regista, in vista della nascita della figlia (Matilde, nata poi ieri sera, 5 gennaio), con la speranza che fosse rientrato per la partita, Sanguinetti è rimasto invece a Bologna comunicando alla società di non tornare per la gara «per motivi personali-familiari». La società, che lo aspettava viste anche le defezioni, è intenzionata a prendere provvedimenti.

Proprio per questo fin dalla palla a due serviva una prova d'orgoglio e di gruppo, invece la Npc si perde d'animo e incassa un clamoroso ko da un gruppo di ragazzi di talento e aggueriti. A complicare i piani ci pensa Amici: nervoso fin dal suo ingresso, nel secondo quarto viene espulso dopo un tecnico ed un antisportivo. Il solo Stefanelli prova a salvare la faccia, inesistente l'apporto delle seconde linee. E' la settima sconfitta nelle ultime otto uscite, trema la panchina di coach Rossi.

Il primo tempo



In piena emergenza, Rossi lancia Fumagalli, Stefanelli, Pepper, De Laurentiis e Ponziani dal primo minuto. Primo quarto di studio e privo di grandi emozioni: ritmi bassi e gli attacchi stentano da ambo le parti. Grazie a Thompson, la SE Roma prova a mettere le mani avanti, Rossi invece prova a rimescolare le carte con l'ingresso di Amici e il debutto di Sperduto, ma gli ospiti non riescono comunque ad invertire il trend e chiudono sotto di 7 lunghezze la prima frazione di gioco: 17-10. Inizio di secondo quarto incoraggiante per gli ospiti: De Laurentiis si sblocca dalla lunga distanza, segnano anche Stefanelli e Pepper, D'Arcangeli chiama time out. Il coach romano ha gli effetti sperati dalla sospensione e i suoi realizzano un 11-0 di parziale che spezza le gambe ai reatini, incapaci di reagire. Cipolla porta i suoi fino al meno +17, De Laurentiis e Stefanelli provano a rendere meno pesante il passivo e Rieti torna sul meno 10. A complicare i piani della Kienergia, arriva l'espulsione di Amici, immediato il contraccolpo del team di Rossi, che chiude il primo tempo incredibilmente sotto di 16: 48-32.

La ripresa

Il secondo tempo inizia sotto buoni auspici per Rieti: 12- 0 di parziale per gli uomini di Rossi, reazione che porta la firma di capitan Stefanelli. Mini break dei padroni di casa, Stefanelli replica ed è una macchina da guerra stasera, ma il pallino del gioco torna immediatamente nelle mani della Stella: in grado di chiudere avanti 63-51 alla penultima sirena. Con la tripla di Cipolla, scappa via la Stella, che assume con sicurezza il controllo della partita. Gli ultimi tentativi per rientrare in partita per la Kienegia, sotto di 11 a 5' dal termine, si spengono con l'ennesima tripla di giornata di Alessandro Cipolla: che porta i romani di nuovo sul +16. Prende il largo la Stella Azzurra: altissime le percentuali dalla lunga distanza, Rieti invece non ne ha più e va ko 81-67.

Il tabellino

Stella Azzurra Roma: Nikolic 9 (3/4, 1/4), Thompson 19 (6/9, 1/2), Cipolla 21 (4/6, 4/8), Menalo 17 (3/8, 2/5), Thioune 2 (1/1 da 2), Mabor, Ndzie 8 (2/2, 0/1), Visintin 2 (0/2 da 2), Reale 3 (0/1, 1/2), Ghirlanda ne. All. D’Arcangeli.

Kienergia Rieti: Pepper 24 (6/12, 4/12), De Laurentiis 7 (2/6, 0/2), Amici (0/1, 0/2), Stefanelli 29 (8/9, 4/6), Fumagalli 7 (2/4, 0/3), Ponziani, Nonkovic (0/1 da 3), Sperduto (0/1, 0/1), Taylor e Fruscoloni ne. All. Rossi.

Arbitri: Masi (Fi), Di Toro (Pg), Praticò (Rc).

Note. Tiri da 3: Rieti 8/26, Stella Azzurra 9/22; tiri liberi: Rieti 7/15, Stella Azzurra 16/21; 5 Falli: nessuno.

