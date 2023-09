Npc pronta per l'esordio, subito l'ostacolo Pielle da superare: «Grandi motivazioni e voglia di crescita»

RIETI - È arrivato il giorno del debutto in campionato anche per la Npc, che al PalaSojourner (ore 18) ospita la Pielle Livorno, detentrice della Supercoppa e sfidata la scorsa settimana alle Final Four. C’è voglia di riscatto e soprattutto di partire con una vittoria per Melchiorri e compagni, che davanti al proprio pubblico vogliono ben figurare contro una squadra d’alta classifica.

Il coach Ponticiello, alla prima stagione in sella alla Npc, presenta così la gara: «Giocare di nuovo con la Pielle Livorno, a distanza di soli 9 giorni dalla semifinale di Montecatini, è contemporaneamente una difficoltà aggiuntiva ed un’occasione. I labronici hanno dimostrato d’essere, al momento e per le prestazioni fornite, la migliore compagine dell’intera B Nazionale. Quella che è più avanti nel percorso di avvicinamento all’espressione del proprio potenziale - spiega il coach - Questa la misura dell’impegno e delle difficoltà che avremo da affrontare. Ma dall’altro, aver giocato a Montecatini una partita non continua, in cui non abbiamo mai avuto l’impressione di star esprimendo il massimo, rappresenta una enorme motivazione ed un’occasione di verifica.

Possiamo e dobbiamo aggiungere all’ottimo atteggiamento dello scorso weekend, un innalzamento qualitativo di tutti i nostri meccanismi offensivi e difensivi. L’obiettivo non può che essere quello di inviare messaggi di vitalità ai nostri tifosi, di accendere il loro entusiasmo. In questo modo riusciremo sfruttare l’energia che il loro supporto ingenererà».



COSÌ IN CAMPO

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Caffè Toscano Pielle Livorno: 1 Ferraro, 2 Chiarini, 4 Baggiano, 5 Rubbini, 6 Pagani, 7 Manna, 8 Dadomo, 9 Lo Biondo, 10 Diouf, 77 Campori, 99 Laganà. All. Cardani.

Arbitri: Scaramellini (Pu) e Esposito (Ap).



LE ALTRE GARE

Piacenza - H. Montecatini

L. Livorno - Cassino

Brianza - Sant’Antimo

Salerno - Piombino

Avellino - Fiorenzuola

G. Montecatini - Legnano

Desio - Caserta

Crema - Omegna