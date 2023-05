Ecco la nuova serie B d'Elite per la Npc, il futuro sarà svelato entro metà giugno

RIETI - In attesa che la Npc sveli il futuro, in programma c’è una conferenza stampa entro metà giugno, c’è prima da metabolizzare la seconda retrocessione in due anni per il club di Cattani che ha disposto il rompete le righe ufficiale. Se la Npc proseguirà la propria attività sarà serie B d’Elite. Il nuovo campionato vedrà al via 36 formazioni, suddivise in due raggruppamenti, le promozioni in A2 saranno 2 mentre in 4 retrocederanno in B Interregionale, mentre dalla stagione 2024/2025 le squadre saranno 42, con 3 promozioni al piano di sopra e 4 retrocessioni al piano di sotto.

Nel frattempo sono state svelate le regole d’ingaggio: la fideiussione base sarà di 50mila euro, 9 i giocatori di formazione italiana, più la novità di uno straniero non formato (senza però poter accedere ai visti per lavoro subordinato sport, dunque cittadino UE o già in Italia per motivi di lavoro o studio extrabasket).

Non ci saranno obblighi under, con possibilità di tesserare 10 senior. Ma ci sarà ci sarà un contributo da 5mila euro per società per garantire un fondo di premialità per chi sceglierà di far giocare gli under. Per quanto riguarda l’importo dei nuovi parametri NAS, quello della B d’Elite sarà di 7500 euro.

Per quanto riguarda le reduci del girone salvezza della Npc, giunta penultima, gara 1 dei playout ha regalato sorprese. Infatti Monferrato, che soffiato il posto ai reatini in virtù della differenza canestri, ha violato il campo di Chieti 78-72. Affermazione anche per Mantova, che in casa si prende gara 1, superando 82-75 Mantova.