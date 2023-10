Npc, invertire la rotta contro Avellino dopo 3 ko di fila. In campo gli ex Nikolic e Carenza. «Uniti e concentrati»

RIETI - Quinta giornata di campionato per la Npc, che domani torna al PalaSojourner (ore 18) per la sfida alla Delfes Avellino degli ex Carenza e Nikolic. La formazione allenata da Crosariol arriva dalla sconfitta interna contro Piacenza, fa visita ad una Npc alla ricerca disperata di punti e reduce da 3 ko consecutivi, è inoltre alle prese con una classifica preoccupante.

Il preparatore atletico Simone Passacantando sul momento dei reatini: «Vogliamo aumentare le nostre prestazioni, ripartire dai due tiri che abbiamo creato per vincere a Desio, una squadra che è arrivata quarta lo scorso anno, tirando piedi per terra. La squadra c’è, è unita e sono concentrati, il gruppo è vivo, si lavora duro da due mesi a questa parte, testa alta per fare la miglior partita possibile domenica e vincere per tutti coloro che ci sostengono».



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Delfes Avellino: 2 Venga, 3 Caridà, 7 Burini, 10 Giunta, 14 Santucci, 19 Vasl, 21 Verazzo, 24 Carenza, 41 Bortolin, 46 Nikolic. All. Crosariol.

Arbitri: Luchi (Po) e Frosolini (Gr)



Le altre gare

Libertas - Crema

Caserta - Omegna

Fiorenzuola - Pielle

Cassino - Herons

Gema - Brianza

Sant’Antimo - Salerno

Legnano- Desio

Piacenza - Piombino



Classifica

Brianza, Herons, Piombino e Desio 6

Sant’Antimo, Pielle, Avellino, Gema, Piacenza, Fiorenzuola, Libertas e Legnano 4

Cassino, Omegna*, Crema*, Caserta e Rieti 2

Salerno 1

*una partita in meno