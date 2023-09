Supercoppa, la Npc debutta al PalaSojourner: battere Salerno per sfidare Caserta o Sant'Antimo

RIETI - Prima uscita ufficiale della Npc. Stasera inizia la Supercoppa per Ponticiello e i suoi, al PalaSojourner (ore 20.30) arriva la Lars Virtus Salerno per il primo turno. Ponticiello alla prima al PalaSojourner ritrova il suo recente passato: lo scorso anno era infatti alla guida dei campani, ripartiti da una guida tecnica straniera, il coach è l’argentino Sciotto, mentre in campo ci sono Gabriele Spizzichini e l’ex Rsr Matrone, tra i più noti. La Npc cerca conferme dopo le tre amichevoli vinte, stasera si fa sul serio e chi vince troverà al secondo turno la vincente di Caserta-Sant’Antimo, altre due sfidanti in campionato.



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Lars Virtus Salerno: 0 Greco, 1 Mazzarella, 3 Staselis, 4 Acunzo, 6 Cucco, 7 Spizzichini, 9 Kekovic, 11 Fernandez, 12 Haidara, 18 Arnaldo, 19 Matrone. All. Sciotto.