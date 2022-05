Kienergia pronta per il debutto nei playoff: al PalaSojourner arriva Salerno. Ceccarelli: «Far valere il fattore campo»

RIETI - Scatterà domani la post season della Kienergia Npc, che al PalaSojourner (ore 19) ospita Salerno per gara 1 dei quarti di finale. Di fronte una formazione molto giovane e meno esperta dei reatini, ma il team campano si è già distinto nel girone D durante la regular season proponendo una pallacanestro dinamica e convincente. Serve partire bene a Rieti per indirizzare la serie e Ceccarelli per l'avvio dei playoff avrà il roster al completo, tornano infatti Papa e Saladini.

Queste le parole del tecnico alla vigilia di gara 1: «Siamo arrivati al momento clou della stagione - afferma Ceccarelli - Al primo turno affronteremo Salerno, squadra più giovane di noi, dove il più vecchio è il mio amico Rinaldi di Rimini. Coach Di Lorenzo è molto esperto, sono una squadra profonda, grossa sotto canestro e frizzante sugli esterni. Salerno è arrivata quarta assieme a Ragusa, meritano il nostro rispetto. Ci faremo trovare pronti, vogliamo mantenere il fattore campo e regalare una soddisfazione ai nostri tifosi e iniziare al meglio i playoff».

Così in campo

Kienergia Npc: 0 Testa, 1 Imperatori, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi, 98 Godwin. All. Ceccarelli.

Virtus Salerno: 0 Cimminella, 1 Romano, 6 Marini, 7 Caiazza, 10 Mennella, 14 Moffa, 15 Rinaldi, 18 Valentini, 21 Coltro, 45 Dabangdata. All. Di Lorenzo.

Arbitri: Nonna (Va) e Martinelli (Bs).