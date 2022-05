Kienergia, primo match ball a Salerno per volare in semifinale

RIETI - Si sposta a Salerno la serie tra la Kienergia Npc e i campani, in campo stasera al PalaLongo (ore 20,30). Le prime due sfide hanno premiato i reatini (avanti 2-0 nella serie), ma Ceccarelli e i suoi sanno che in Campania sarà tutta un’altra storia. Il giovane team di Di Lorenzo è una squadra energica e orgogliosa, in grado di esaltarsi tra le mura amiche, farà di tutto per prolungare la serie e giocarsi un’altra gara in casa, un rischio che Broglia e compagni devono cercare di non correre, visto la grande possibilità di chiudere i conti già da stasera.



Così in campo

Virtus Salerno: 0 Cimminella, 1 Romano, 6 Marini, 7 Caiazza, 10 Mennella, 14 Moffa, 15 Rinaldi, 18 Valentini, 21 Coltro, 45 Dabangdata. All. Di Lorenzo.

Kienergia Npc: 0 Testa, 1 Imperatori, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi, 98 Godwin. All. Ceccarelli.

Arbitri: Cassinadri (Re) e Bianchi (Rn).