Kienergia ko, la delusione a fine gara. Foto. Coach Ruggieri: «Sofferte fisicità di Chieti e assenza di Timperi»

RIETI - Nella V giornata del girone salvezza, la Kienergia Npc cede il passo a Chieti e si allontana dalla salvezza diretta. Tutto è ancora aperto, infatti al termine della fase a orologio mancano ancora tre partite (due fuori e una in casa), ma battere Chieti avrebbe significato uno step in più, soprattutto in vista della difficile trasferta del prossimo turno a San Severo.

Coach Ruggieri però non fa drammi e commenta così la sconfitta dei suoi: «Questa sconfitta fa parte del percorso, in questo girone tutti possono vincere o perdere contro chiunque. Chieti aveva perso in casa ed è venuta qui e vince, succede di tutto in questa fase. Io non voglio fare drammi, la rabbia di questa sconfitta ci deve far lavorare più concentrati in settimana per avere pronti alla sfida di San Severo - continua Ruggieri - Siamo andati in bonus troppo presto, questo non ci ha permesso di essere aggressivi su tutta la lunghezza del campo. Abbiamo sofferto la fisicità dei nostri avversari, i centimetri hanno fatto la differenza - poi sull’assenza di Timperi - Senza di lui abbiamo dovuto adattare il nostro sistema difensivo, lui è un difensore affidabile e probabilmente su uno dei due riusciva a limitare i danni. Ci portiamo dietro la reazione che abbiamo avuto quando siamo andati sotto, è importantissimo, pensiamo partita dopo partita».