Impresa della Kienergia: battuta la capolista Roseto 73-64. Foto

RIETI - La Kienergia Npc firma l'impresa, la capolista Roseto è battuta 73-64. Partita ai limiti della perfezione di Ceccarelli e i suoi che tornano a fare l'ammazzagrandi del campionato, regalando una bella partita al pubblico reatino.

Il primo tempo

Le triple di Pastore da una parte e di Testa dall’altra accendono immediatamente il big match. Con gli ex Nikolic e Pastore Roseto prova a mettere le mani avanti (9-6), ma la Kienergia sale in cattedra: Timperi è scatenato, Tiberti limita Amoroso e anche Broglia entra bene in partita, Roseto in difficoltà e 15-0 di parziale dei reatini, avanti 21-9 al termine del primo quarto. Mei prova a sbloccare Roseto, ma la Npc risponde bene anche nella seconda frazione: Broglia si carica la squadra sulle spalle in attacco, arriva anche la tripla di Saladini e la Npc resta comodamente avanti. Roseto fatica a trovare ritmo in attacco, dall’altra parte invece Timperi è incontenibile, mentre la tripla di Del Testa vale il massimo vantaggio, 37-17. La Npc alza le percentuali dall’arco, bombe di Papa e Testa importantissime, all’intervallo lungo la Npc guida 47-28.

La ripresa

Un’altra tripla di Testa apre il terzo quarto, ma Roseto si rifà viva. Classico calo nel terzo quarto per i reatini, Amoroso e Nikolic prendono fiducia e riaccorciano, 52-42, Ceccarelli chiama time out. Nikolic mette la tripla del meno 7, Antelli replica, ma Zampogna, dimenticato dalla difesa reatina, segna la tripla del 56-50 alla penultima sirena. Avvio di ultimo quarto perfetto per Ceccarelli e i suoi, che piazzano subito un 8-0 di parziale. Papa è un fattore in area, tripla pesante di capitan Broglia, prima che si scateni nuovamente Timperi: a campo aperto è imprendibile e la Npc vola sul 68-52. Roseto riesce con Nikolic a ritrovare qualche canestro importante, ma capitan Broglia ritrova la tripla del +12, è il canestro che mette la partita in ghiaccio. Segna di nuovo Papa, la Npc trionfa 73-64.

Il tabellino

Kienergia Rieti: Antelli 5 (1/6, 1/3),Testa 11 (0/2, 3/7), Papa 15 (6/13, 1/2), Timperi 15 (5/9, 1/3), Tiberti 2 (1/5, 0/1); Broglia 16 (4/7, 2/3), Del testa 5 (1/4 da 3), Saladini 4 (0/2, 1/1), Vujanac, Godwin ne, Frizzarin ne, Buccini ne. All. Ceccarelli

Liofilchem Roseto: Di Emidio 7 (2/3, 0/1), Mei 8 (1/1, 2/4), Pastore 5 (1/6, 1/5), Nikolic 20 (7/9, 2/2), Amoroso 11 (2/3, 1/5); Serafini 7 (3/3, 0/2), Zampogna 6 (0/1, 2/6), Bassi ne, Ruggiero ne, Mraovic ne, Gaeta ne. All. Quaglia

Arbitri: Di Luzio e Colombo

Note. Tiri da 3 Rieti 10/24, Roseto 8/25; Tiri liberi: Rieti 9/12, Roseto 8/12