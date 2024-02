Roderick pronto per il rientro, la Npc rescinde con Cavallero

RIETI - Altra uscita in casa Npc Rieti, ufficiale infatti la rescissione consensuale tra il club reatino e Tomas Cavallero. Per l'esterno argentino classe 1998, 15 apparizioni in campionato e 13 punti di media siglati a partita. Su di lui è forte l'interessamento di Ravenna e Caserta, ma è proprio in Campania che dovrebbe finire l'argentino. Nel frattempo per la sfida di Salerno non ci dovrebbero essere problemi per il rientro di Terrence Roderick.

Il comunicato

La Npc Rieti comunica che nel tardo pomeriggio di giovedi 22 febbraio è stato rescisso consensualmente l’accordo di collaborazione con l'atleta Tomas Cavallero.

La società ringrazia Tomas per l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi a Rieti augurandogli le migliori fortune personali e professionali.