Colpo della Kienergia a Rimini: RivieraBanca ko 76-69. Npc quarta e il Rsr vede il secondo posto

RIETI - La Kienergia Npc a sorpresa si prende il big match con Rimini e sbanca il PalaFlaminio 76-69. E' l'unica squadra, assieme ad Ancona, con due successi sui romagnoli.

A questo punto la Npc blinda la quarta posizione, invece il Real vede il 2° posto, ai danni di Rimini e premiando Roseto, mentre le reatine potrebbero ritrovarsi nello stesso tabellone dei playoff

La gara

Stentano gli attacchi in avvio di partita. Polveri bagnate sia sul fronte riminese, sia per la Npc, che ruggisce con Tiberti e una tripla di Saladini, con la quale gli ospiti mettono la mano avanti. Arrigoni ristabilisce l’equilibrio, 15-15 al termine del primo quarto. Si alza il livello e tra Npc e Rbr è botta e risposta: Testa firma la tripla del sorpasso, Masciadri riallunga, ma un Tiberti sugli scudi trova la parità. Cresce la Kienergia nel finale: Testa fa 3/3 dalla lunetta, Antelli chiude il primo tempo 38-33 per gli ospiti. Al rientro dagli spogliatoi, per i padroni di casa sale in cattedra Rivali, che ribalta l’inerzia del match. In un amen però la Npc torna in carreggiata: Saladini si prende la squadra sulle spalle con due triple, dall’arco a segno anche Del Testa, Npc alla penultima sirena sopra 59-54. Npc sulla scia della terza frazione: show di Testa, con due triple pesantissime la Npc vola sul +6. Del Testa la chiude con un canestro difficilissimo, la Npc sbanca il Flaminio 76-69.

Il tabellino

RivieraBanca Rimini: Saccaggi 10 (1/3, 2/12), Tassinari 10 (5/10, 0/6), Arrigoni 10 (4/7, 0/1), Bedetti 5 (0/2, 1/5), Masciadri 14 (4/6, 2/2), Rinaldi 10 (1/1, 1/1), Scarponi (0/3, 0/1), Rivali 10 (4/6, 0/1), Fabiani (0/1 da 2), Mladenov e D’Argenzio n.e. All. Ferrari.

Kienergia Npc Rieti: Timperi 11 (4/6, 0/2), Testa 12 (0/2, 3/6), Antelli 10 (5/6, 0/4), Tiberti 12 (3/9, 1/2), Broglia 7 (2/6, 1/1), Del Testa 10 (1/2, 2/3), Saladini 13 (2/5, 3/4), Jhon, Papa, Cortese e Buccini n.e. All. Ceccarelli.

Arbitri: Marzo (Le) e Lillo (Br).

Note. Tiri da 3: Rimini 6/29, Rieti 10/22. Tiri liberi: Rimini 13/14, Rieti 12/14. 5 falli: Broglia.