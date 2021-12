Una Kienergia super non dà scampo a Rimini battuta 75-63. Foto

RIETI - La Kienergia Npc getta il cuore oltre l'ostacolo e batte Rimini al PalaSojourner, 75-63 il finale. Un'impresa in perfetto stile Npc tra le mura amiche contro la corazzata di Ferrari: la differenza è in un sontuoso terzo quarto, quando Broglia e compagni rifilano un 17- 2 di parziale e scappano via. Decisivo Testa, che sale in cattedra nella ripresa e si rivela un fattore. Tutto cuore e sostanza la prova del capitano Broglia, autore di 18 punti e del cecchino Del Testa.

Il primo tempo

Un avversario del calibro di Rimini richiede massima attenzione fin dalle prime battute. I padroni di casa si aggrappano a Timperi, ma tra le fila della Rbr si scatenano Tassinari e Rinaldi e gli ospiti volano sul 16-9. L’ingresso di Broglia cambia volto alla Npc, il capitano guida i suoi ad un 8-0 di parziale, 15-16 e Ferrari chiama time out. Broglia in lunetta fa 2/2, Saccaggi si sblocca dall’arco, ma è immediata la replica di Del Testa: il tiratore toscano piazza due bombe consecutive e i reatini chiudono avanti la prima frazione, 23-20. Con due triple di Saccaggi, Rimini prima pareggia e poi passa avanti (26-23), Ceccarelli ferma il gioco e richiama i suoi in panchina. Per la Npc arriva la tripla di Tiberti, immediata la reazione dei riminesi: Ceccarelli si becca anche il tecnico, gli ospiti sfruttano il rientro in campo di Tassinari e piazzano un 8-0 di parziale (34-26). Tassinari segna un’altra tripla, con l’antisportivo a Papa, Bedetti va in lunetta e firma il +11. Capitan Broglia interrompe il digiuno dei reatini, di Antelli il canestro del meno 7, che costringe Ferrari al time out. Torna ad esprimersi a livelli forti la difesa reatina nelle battute finali del primo tempo, che si chiude 41-35 per gli ospiti.

La ripresa

Rimini riparte forte anche nella terza frazione, gli ospiti infatti in varie occasioni trovano vantaggi importanti, ma la Npc risponde sempre presente: Testa è un fattore con 11 punti, Broglia ai liberi ristabilisce la parità. Uno scatenato Testa segna altri 2 punti, Del Testa è un ancora una volta chirurgico e Rieti torna avanti: 53-48 a 2’ dal termine del terzo quarto. Ferrari chiama time out ma la reazione non arriva, Papa invece firma altri 2 punti e la Npc chiude avanti 7 lunghezze alla penultima sirena, 55-48. Tiberti dalla sua mattonella si inventa un’altra bomba ed è massimo vantaggio Npc: +10. La Kienergia prova a dare la spallata decisiva al match e allora gli uomini di Ceccarelli attaccano il canestro con continuità: Timperi e Broglia scrivono il +12, Tassinari butta giù un’altra tripla, ma Testa riporta i suoi sulla doppia cifra di vantaggio. E’ sempre padrona del campo la Npc, Timperi e Del Testa portano la Npc sul 70-58, Broglia firma addirittura il +14, ma Masciadri spaventa i reatini con una tripla. Ci pensa Del Testa con la quarta tripla di giornata a chiudere definitivamente i conti, la Npc batte Rimini 75-63.