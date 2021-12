Kienergia per l'impresa contro Rimini. Ceccarelli: «Vogliamo provare a vincere per i nostri tifosi»

RIETI - «Vogliamo provare a vincere per i nostri tifosi». Parla così coach Ceccarelli alla vigilia del confronto tra la sua Kienergia Npc e il Riviera Banca Rimini. Per farlo serve un'impresa ardua, una di quelle in perfetto stile Npc, che negli anni della serie A2 facevano esplodere il PalaSojourner. Di fronte c'è un avversario forte, costruito alla perfezione in estate e che oramai da due stagione tenta il salto di categoria.

Un roster lungo e con talento ben distribuito quello riminese, guidato sapientemente in panchina da coach Ferrari, vecchio avversario della Npc negli anni di Legnano e Casale Monferrato, può contare su una corazzata. I veterani Rivali, Bedetti e capitan Rinaldi a formare un nucleo già rodato alla perfezione, che in quintetto può contare della presenza del rientrante Tassinari (13 di media), del versatile Masciadri, una vita in A2 e soprattutto sugli sugli estreni dell'estro di Andrea Saccaggi, rivale dei reatini nella stagione del duello con la Virtus Roma.

Dunque un test impegnativo per i reatini, ma che potrà dire molto sul proseguo del campionato della Npc. Match dal sapore particolare per capitan Broglia, in forza alla Rbr per tre stagioni fino allo scorso anno e per coach Ceccarelli, riminese doc.

Il tecnico dei reatini presenta così il big match:«Veniamo da una settimana atipica, tre partite in sette giorni, domani c'è Rimini, che affronteremo con una preparazione limitata di solo due giorni. La partita chiederà grande attenzione e forza d'animo perché è contro una delle tre pretendenti per il salto di categoria. Rimini è un team completo, con giocatori di categoria superiore o che hanno già vinto la B: dai registi Rivali e Tassinari, in grado di giocare anche insieme, a Saccaggi la miglior guardia di tutto il campionato, Masciadri che scende dall'A2, Rinaldi che l'A2 l'ha fatta, Arrigoni che già ha vinto questo campionato, Bedetti oramai un califfo e under di grande spessore. Un roster a 10 giocatori, che fa della corsa e del bel gioco l'arma principale, sono allenati da un super coach come Mattia Ferrari. Questa presentazione basta per dire quanto Rimini sia forte e quanto noi vogliamo provare a batterli per dare una gioia ai nostri tifosi che in casa non ci hanno ancora visto brillare. Chiediamo ai tifosi di accorrere numerosi, perché vogliamo vincere per loro».

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Testa, 3 Papa, 4 Cortese, 5 Buccini, 6 Vujanac, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi, 25 Franco. All. Ceccarelli

RivieraBanca Rimini: 0 Tassinari, 1 Mladenov, 8 Scarponi, 10 Rivali, 12 Arrigoni, 14 Bedetti, 15 Rinaldi, 17 Fabiani, 22 Masciadri, 41 Saccaggi. All. Ferrari

Arbitri: Barbieri (Rm) e Coraggio (Fr).

Le altre gare (XII giornata)

Imola - Real Sebastiani

Roseto - Ozzano

Luiss - Jesi

Teramo - Cesena

Gulianova - Montegranaro

Civitanova - Ancona

Senigallia - Faenza

Classifica

Roseto 20

Imola 18

Rimini*, Real Sebastiani e Npc 16

Ozzano e Ancona 14

Senigallia 12

Teramo, Cesena e Faenza 10

Jesi* 5 (-1)

Giulianova e Luiss 4

Civitanova e Montegranaro 2

* una partita in meno