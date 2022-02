La Kienergia vince il derby e conquista le final eight di Coppa Italia: Real Sebastiani battuto 66-64. Foto

RIETI - Kienergia Npc, il derby è ancora tuo, sei tra le magnifiche otto. Al PalaSojorner la Npc vince 64-66 e stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Il derby finisce come il precedente di quattro mesi fa, un patron assente Pietropaoli e un altro che festeggia Cattani in mezzo ai propri tifosi.

Il primo tempo

Partenza super della Kienergia, Tiberti è un fattore in area e scrive subito il 4-0. La Npc attacca con continuità e trova il 10-2, la replica del Real arriva con Loschi e Contento, che porta avanti per la prima volta gli uomini di Finelli (13-12). Entra Saladini, che si presenta al grande appuntamento con una tripla, Broglia ai liberi chiude il primo quarto sul 19-13. Con un 6-0 di parziale firmato Saladini - Del Testa. Si blocca la Kienergia, ne approfitta il Real che piazza un 14-2 di parziale. Capitan Broglia dà la scossa ai suoi e all’intervallo lungo si va sul 36-33.

La ripresa

Match sulle ali dell’equilibrio anche nel terzo periodo: il Real vola al +5, ma per la Npc sale in cattedra Antelli. Loschi da 3 scrive il 46-41, ma Del Testa e Tiberti ricuciono lo strappo fino al 51-48 della penultima sirena. Tecnico a Ceccarelli, la palla scotta e si sbaglia molto da entrambe le parti. La scossa la da Del Testa con la bomba del 55-55, Stanic riporta avanti di 2 i suoi, ma sale in cattedra Antelli e la Npc torna avanti. Tap in vincente di Tiberti (64-62). Roman in lunetta fa 1/2, Del Testa dall’altra parte idem. Il Real ha la possibilità di pareggiare Contento da cronometro fermo da 1/2, la Npc recupera una palla rocambolesca, sulla rimessa il Real commette fallo, Tiberti chiude il derby 66-64.

Il tabellino

Real Sebastiani Rieti: Stanic 10(2/5, 1/3), Loschi 16(2/3, 4/13), Contento 11(1/3, 2/6), Piazza 4(1/3, 0/3), Dieng 7(2/5, 1/7), Tchintcharauli 16(7/10 da 2), Piccin (0/1 da 2), Okiljevic (0/1 da 2), Ghersetti e Chiumenti n.e. All. Finelli.

Kienergia Rieti: Tiberti 19(9/13 da 2), 8 4(2/8, 0/4), Testa 1(0/4, 0/3), Papa 4(2/5, 01/), Antelli 13(5/10, 1/3), Broglia 7(1/3, 1/2), Del Testa 12(1/3, 3/3), Saladini 6(2/4 da 3), Cortese, Vujanac n.e. All. Ceccarelli.

Arbitri: Roca (Av) e Guarino (Cb).

Note: Tiri da 3 Real 8/33, Npc 7/20. Tiri liberi Real 10/17, Npc 5/10. 5 falli: nessuno.