Kienergia a Ravenna per il riscatto. Rossi: «Giocarcela fino in fondo». Anticipi: vincono Ferrara e Scafati

RIETI - Riscatto è la parola d'ordine in casa Kienergia Rieti, oggi, 9 dicembre, in campo al PalaCosta di Ravenna (ore 20), contro i padroni di casa dell'Orasì. La ferita dello scivolone di sabato è ancora aperta, serve un cambio di passo sul profilo dell'atteggiamento, anche perché per la Npc vista contro l'Atlante Roma sarebbe davvero difficile competere a Ravenna. Infatti l'impegno di stasera non è dei più semplici: complice un calendario complicato, la compagine di Rossi ha preparato la gara in poco tempo e dinanzi trova un avversario che ha svolto solo un turno di campionato.

Gli avversari

L'Orasì di Massimo Cancellieri, lo scorso anno regina del girone Est, è reduce dal successo esterno sul campo della Stella Azzurra (60-81): sugli scudi la coppia Denegri - James. Convincente anche l'altro americano Givens, anche lui come il connazionale James alla prima esperienza in Italia, ma già perfettamenti entrati nei meccanismi di Cancellieri. Spazio in quintetto anche all'ex Forlì Oxilia e il pivot Simioni, ma per decifrare il potenziale dei ravennati basterebbe soltanto dare uno sguardo ai nomi in panchina: dove spiccano due big come Marco Venuto e Daniele Cinciarini, protagonisti del ritorno in serie A con la maglia della Fortitudo Bologna nel 2019, chiudono il roster l'esperto capitano Chiumenti, l'affidabile Maspero e l'under Buscaroli.

Le aspettative

Alessandro Rossi, coach della Npc Rieti: «E' una partita molto difficile, contro una delle favorite a recitare un ruolo da protagonista fino alla fine del campionato. Abbiamo cercato di prepararla in pochissimo tempo, cercando di andare su concetti semplici ma chiari, per andare a Ravenna a giocare una partita competitiva. Dovremo fare una partita molto importante, per riuscire ad essere lì in fondo a giocarcela, questo è il nostro obiettivo e vogliamo provarci dopo una partita oggettivamente non buona giocata sabato a Roma».

Bruno Savignani, assistant coach di Ravenna: «A Veroli abbiamo fatto una prestazione di grande sostanza ma è già tempo di pensare a Rieti – commenta l’assistant coach giallorosso – Siamo subito tornati in campo lunedì per preparare la gara, dobbiamo essere tutti pronti e concentrati per fare, ancora una volta, una partita di squadra, usufruire dei vantaggi che possiamo avere offensivamente ma soprattutto essere duri in difesa».

Così in campo

Orasì Ravenna: 5 Cinciarini, 7 Chiumenti, 8 James, 11 Denegri, 16 Venuto, 19 Maspero, 23 Oxilia, 27 Simioni, 35 Buscaroli, 45 Givens. All. Cancellieri

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin, 99 Vujamac. All. Rossi

Arbitri: Gonella (Ge), Puccini (Ge) e Marota (Ap)

Le altre gare

Ebk Roma - Ferrara 67-68

Latina - Scafati 65-72

Chieti - Pistoia

Napoli - Stella Azzurra Roma

Chieti - Pistoia

Forlì - Cento 10/03

Riposa: San Severo

Classifica

Scafati * 8

Napoli 6

Forlì** e Rieti 4

Ravenna***, Ferrara**, Ebk Roma, Pistoia, Latina* e San Severo* 2

Chieti**, Stella Azzurra Roma**, Cento*** 0

* una partita in più, *una partita in meno, *** due partite in meno

