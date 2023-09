La Npc fa il pieno d'entusiasmo. Cattani: «Squadra tosta, sarà una stagione di rinascita». Foto

RIETI - Presentata nel pomeriggio la Npc Rieti del patron Giuseppe Cattani. Nell’ex chiesa di Largo San Giorgio, Cattani, assente per motivi di lavoro ma in collegamento, rilancia il progetto.

«Sarà una stagione di rinascita. In società ci sono stati tanti cambiamenti, sono rimasti soltanto i fedelissimi - ha spiegato Cattani - Il nostro è un progetto triennale, si riparte dall’esperienza di coach Ponticiello, figura di spicco del panorama nazionale. Alle autorità chiedo attenzione nei nostri confronti, vogliamo essere trattati come tutti gli altri, sperando che queste problematiche di risolvano. Grazie ai ragazzi e allo staff, che nonostante si allenino con un campo di piccole dimensioni, hanno fatto capire di che pasta sono fatta. Non abbiamo la fretta di vincere, il coach e alcuni ragazzi ha contratti di più anni, perché dobbiamo prima gettare le basi per un futuro importante».

Presenti anche il vice sindaco di Rieti Chiara Mestichelli che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, Emanuela Perilli, delegata provinciale del Coni, Leonardo Tosti, numero uno della Confcommercio Lazio Nord e Don Valerio Shango.

Spazio poi alla squadra e lo staff, con tutti i membri chiamati uno ad uno sul palco.

A prendere la parola il coach Francesco Ponticiello: «Grazie a tutti i presenti per la bella partecipazione. È un piacere costatare la vostra vicinanza, il nostro obiettivo è meritare questa voglia di sostenerci, vogliamo rendervi orgogliosi. Dobbiamo ancora migliorare perché siamo agli inizi, la stagione da un punto di vista sostanziale inizierà il primo ottobre”. Per la squadra il capitano Mattia Da Campo:”Siamo orgogliosi di giocare per questa città e per questa famiglia. Non possiamo promettere campionati vinti, ma il rispetto e il sudore per la maglia».

Svelati numerosi progetti paralleli con il basket in carrozzina di Roberto Scagnoli e le attività del settore giovanile e mini basket curate da Gioacchino Fusacchia e Paolo Matteucci.