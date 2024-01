Vola la Npc, Ponticiello: «Ora non togliere il piede dal gas. Rinforzi? Se ci sarà un'occasione il club non se la farà sfuggire»

RIETI - L'arrivo di Roderick ha cambiato volto alla Npc. Tre partite, tre vittorie, ieri a Piombino la più esaltante con T-Rod autore di 36 punti, bravo a trascinare un gruppo che forse in questa seconda fase del torneo può ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza.

Soddisfatto coach Francesco Ponticiello, che ha commentato così la prova dei suoi: «Roderick è un giocatore con mezzi tecnici fuori categoria, da Forlì a Bergamo ha sempre fatto ottime stagioni, ma oggi tutti insieme abbiamo saputo mettere in campo il piano partita studiato. Avessimo giocato in modalità random avremmo fatto in modo di far esprime Piombino come sa fare. Invece siamo stati molto efficaci in difesa, anche negli ultimi minuti di partita. Questo ci deve far pigiare ancora di più sull'acceleratore. Per quanto riguarda il roster, dal 1° novembre abbiamo giocato in modalità standard solamente in due partite. Abbiamo perso Kevin Cusenza e quindi cerchiamo di sopperire ad un disequilibrio. Non siamo stati fortunatissimi dapprima con i problemi personali di Agostini, poi con Cusenza e la sua caviglia. Nel caso in cui ci fosse l'occasione di un upgrade la Società lo farà sicuramente».