Npc, il nuovo coach Francesco Ponticiello subito al lavoro: ha visionato i giovani al PalaCordoni

RIETI - Primo giorno a Rieti per il nuovo allenatore della Npc Francesco Ponticiello. In città per programmare la nuova stagione e fare il punto sul mercato, in cui la Npc deve ancora mettere a segno i primi colpi, il coach ha tenuto un allenamento al PalaCordoni per visionare alcuni giovani da aggregare e magari inserire nel roster della prossima B Nazionale. Domani al Deli Caffè (ore 17,30) la presentazione ufficiale a stampa e tifosi.