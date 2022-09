Kienergia, si inizia a fare sul serio: a Pistoia l'esordio in Supercoppa. Ceccarelli: «Curiosi di vedere come andremo»

RIETI - Si inizia fare sul serio in casa Kienergia Npc. Stasera al PalaCarrara (ore 20,30) c’è la sfida contro Pistoia: è la prima del girone Bianco di Supercoppa. È ancora basket estivo, ma si tratta comunque di una competizione che va giocata e onorata al meglio, specialmente in un girone così competitivo e stimolante, che mercoledì metterà di fronte Npc e Fortitudo.

Ceccarelli vuole passi in avanti da i suoi, contro un team capitano dall’ex Della Rosa, che potrebbe fare a meno di Saccaggi e Wheatle. Gli americani Huggins, Varnado, il pivot Magro e Pollone, gli altri elementi di spicco del roster toscano.

Il coach Ceccarelli presenta così la gara: «Andiamo a Pistoia coscienti che siamo ancora in clima amichevoli, ma stavolta si giocherà una partita vera, durante la quale dovremo gestire i falli e non potremo resettare il cronometro. È una trasferta molto lunga - commenta Ceccarelli - che sarà per noi un test importante. Siamo carichi, abbiamo recuperato anche Timperi e siamo curiosi di vedere come andremo. Finora abbiamo disputato tre amichevoli con squadre di una categoria superiore, di pari categoria e di categoria inferiore, anche se va detto che la Luiss è una buona squadra di serie B e ha giocato con grandi motivazioni. In settimana abbiamo lavorato bene - conclude Ceccarelli - e gli americani si stanno integrando molto bene. Nell’ultima seduta proveremo varie situazioni difensive e rivedremo alcuni dettagli».



Così in campo

Giorgio Tesi Group: 2 Della Rosa, 4 Huggins, 15 Saccaggi, 16 Del Chiaro, 18 Magro, 19 Allinei, 20 Pollone, 23 Varnado, 24 Wheatle. All. Brienza.

Kienergia Npc Rieti: 0 Tortù, 1 Naoni, 4 Rotondo, 5 Imperatori, 6 John, 13 Nonkovic, 14 Zugno, 15 Geist, 21 Tucker, 23 Timperi, 99 Melchiorri. All. Ceccarelli.

Arbitri: Marziali (Rm), Chiarugi (Pi), Frosolini (Gr).