La Npc chiude il pacchetto lunghi: ingaggiato il centro Pietro Agostini: «Entusiasta di essere in una piazza storica»

RIETI - La Npc Rieti chiude il pacchetto lunghi per la prossima stagione con l'ingaggio di Pietro Agostini. Classe 1999, centro di 206 cm, ha militato in diversi team di serie B negli ultimi anni, tra Lumezzane, Cesena, Molfetta, Libertas Livorno e Andrea Costa Imola, dove nell'ultima stagione ha chiuso il campionato con 7 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

Queste le sue parole da neo giocatore della Npc: «Sono veramente entusiasta di venire a giocare in una società di spessore come la Npc Rieti, con obiettivi di successo e in una piazza storica della pallacanestro in Italia. Non vedo l'ora di sentirla casa mia e di iniziare questa bellissima avventura che sono certo porterà moltissime soddisfazioni a tutti. Ci vediamo presto in campo».