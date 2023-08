La Npc non cambia preparatore atletico: triennale per Simone Passacantando. «Qui mi sento a casa»

RIETI - Tanti gli addii che si sono registrati in casa Npc, che tra membri dello staff tecnico e dirigenziale, ha perso diverse figure degli ultimi anni. Chi invece continuerà a far parte anche nel nuovo corso di coach Ponticiello è il preparatore atletico Simone Passacantando. Per il preparatore atletico aquilano quella che sta per scattare sarà la decima stagione alla Npc, dove tra prima squadra e giovanili, ha dato un contributo importante ai diversi tecnici che si sono susseguiti sulla panchina reatina.

«È l'ennesima sfida che mi presenta la proprietà - afferma Passacantando - Ho accettato volentieri e spero presto di vedere Rieti dove merita di stare.

Mi sento sempre aquilano, ma dopo dieci anni diciamo che la Npc mi è entrata nel cuore. Ho firmato un contratto triennale perché credo nel progetto, per me inizia un nuovo capitolo, sarò l'unico decano dello staff. Sono molto stimolato, ho voglia di lavorare con il nuovo coach e con il nuovo staff. Qui mi sento a casa, ho contattato già i giocatori ed abbiamo programmato tutta la pre season. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare Il ds Gianluca Martini e i vari allenatori con i quali ho lavorato fino a ieri, hanno preso altre strade, ma un grazie gli va fatto assolutamente».