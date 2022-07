La Kienergia ufficializza l'ingaggio del centro Paolo Rotondo: «Orgoglioso, servirà compattezza»

RIETI - La Kienergia Npc ha ufficializzato l'arrivo di Paolo Rotondo. Classe 1989, centro di 204 cm, è un giocatore di lungo corso, che garantirà esperienza al sodalizio amarantoceleste. Cresciuto nel vivaio di Biella, lo scorso anno era tra le file di Ragusa in B, ma vanta una buoni trascorsi in A2 tra Tortona, Forlì e soprattutto Agrigento.

Queste le prime dichiarazioni: «Innanzitutto voglio ringraziare l'allenatore e la società per aver scelto me. Per me è motivo di grande orgoglio essere stato scelto da una società di A2 e poter affrontare questo campionato - ammette il centro siciliano - Competere con giocatori di livello superiore è sempre motivante. Sarà un'annata in cui dovremo essere bravi a creare un'anima di gruppo compatta, aggressiva in difesa e corale in attacco, che ci permetta di affrontare gli avversari, a prescindere da chi essi siano, utilizzando questi due ingredienti a mio parere fondamentali. La qualità che metteremo negli allenamenti quotidiani farà la differenza tra il fare un ottimo campionato e uno complicato».