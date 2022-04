Kienergia super sbanca Ozzano: 69-89. Il tiro da 3 funziona. Eccellente capitan Broglia

RIETI - Kienergia Npc al bacio, capolavoro di Ceccarelli e dei suoi in trasferta, che violano Ozzano 89-69. Padroni di casa privi di Bonfiglio, ma i reatini tirano fuori una prestazione maiuscola. Prove eccellente di capitan Broglia, che guida i suoi con 25 punti, stratosferiche anche le serate di Del Testa, nel primo tempo e Testa, nella ripresa.

Il primo tempo

Partenza sprint dei reatini, che volano sul 13-0. Polveri bagnati per Ozzano, la difesa reatina funziona e Ozzano si sblocca soltanto dopo 5’. La prima frazione è così un monologo Npc, con gli ospiti che grazie alla tripla allo scadere di Saladini chiudono avanti 24-9. Cresce l’intensità degli ozzanesi, che però fatica dall’arco (0/7), non ha questi problemi Del Testa, che con 7 punti consecutivi porta i suoi sul massimo vantaggio, +21. Ozzano prova a prendere fiducia, ma continua la grande prova da 3 degli ospiti che colpiscono di nuovo con Del Testa e Broglia, il primo tempo è un dominio amarantoceleste: 41-25 all’intervallo lungo.

La ripresa

Al rientro Ozzano torna sul meno 10, nel momento di maggior difficoltà, la Npc risponde con 5 punti consecutivi di Broglia. Senza Antelli, gravato d 3 falli, la Npc perde brillantezza e Ozzano si rifà sotto (meno 8), ma in un amen la Npc reagisce e torna sul +14. Alla penultima sirena la Npc guida 61-49. Ozzano si riavvicina, ma Testa e capitan Broglia colpiscono da 3 e la Npc respira. Ceccarelli rigetta in campo Antelli, ma tra le fila dei reatini esce allo scoperto Testa con altre due triple, la Npc vola sul +19 a 6’ dal termine. La Npc perde Tiberti, che si becca anche il tecnico. Gli ospiti resistono all’incursione dei padroni di casa e sfruttano il cronometro, Ozzano non riesce più a riaprire la partita. La tripla dell’angolo di Antelli chiude la partita, nel finale dentro anche i giovani Cortese, Buccini e Frizzarini, la Npc trionfa 89-69.

Il tabellino

Sinermatic Ozzano: Lasagni 4 (1/1, 0/3), Barattini 14 (2/4, 2/6), Ceparano 4 (1/1, 0/3), Chiappelli 8 (2/5, 0/3), Iattoni 4 (1/3, 0/4); Klyuchnyk 23 (6/6, 2/5), Folli 12 (3/6, 1/1), Landi, Bonfiglio ne, Cisbani ne, Galletti ne, Morara ne. All. Loperfido.

Kienergia Npc Rieti: Antelli 8 (1/2, 2/3), Testa 18 (4/5, 3/4), Timperi 11 (4/10, 0/1), Papa (0/3 da 2), Broglia 25 (6/9, 3/3); Del Testa 19 (2/4, 4/6), Tiberti 3 (1/2, 0/1), Saladini 5 (1/4 da 3), Frizzarin, Cortese, Buccini. All. Ceccarelli.

Arbitri: Gallo (Pd) e De Rico (Ve).

Note: tiri da 3 Ozzano 5/25, Rieti 13/22; tiri liberi Ozzano 20/29, Rieti 14/17. Uscito per 5 falli Tiberti