Kienergia, espugnare Ozzano per vendicare l'andata e confermarsi anche fuori casa. Ceccarelli: «Non sarà facile»

RIETI - Nell'anticipo del 25esimo turno, trasferta ostica per la Kienergia Npc, attesa dal confronto in casa di Ozzano (stasera ore 20.30). Gli emiliani sono l'unica formazione in grado finora di battere il team di Ceccarelli tra le mura amiche, ma in trasferta il rendimento dei reatini è altalenante: stasera serve fare di più rispetto alle ultime 4 uscite lontano dal PalaSojourner (3 sconfitte e appena una vittoria), per strappare due punti dal fortino ozzanese.

Una vittoria in Emilia rappresenterebbe un bel passo in avanti per reatini, ne è consapevole il tecnico Ceccarelli che ha presentato così il delicato appuntamento: «Ozzano è l'unica squadra capace di batterci in casa e che all'andata ci diede una sonora lezione. Vogliamo una rivincita sportiva, perché quella sconfitta ci fa ancora male, ma sappiamo che oggi non sarà facile. Ozzano in casa ha quasi 90 punti media e tirano tantissimo dai 3 punti, hanno 9 rotazioni veri, Chiappelli, Barattini e Iattoni hanno preso le redini della squadra, oltre a Bonfiglio e Lasagni. Sono un roster ben costruito e ben allenato, stanno facendo un campionato di grande sostanza. Per vincere in un campo così caldo e bello, servirà una partita più che sufficiente. Ci siamo allenati bene e abbiamo recuperato, vogliamo provare a fare una grande vittoria».

Così in campo

Sinermatic Ozzano: 5 Landi, 6 Folli, 9 Morara, 13 Iattoni, 14 Galletti,18 Klyuchnyk, 19 Chiappelli, 24 Barattini, 25 Ceparano, 32 Bonfiglio, 85 Lasagni. All. Loperfido.

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

Arbitri: Gallo (Pd) e De Rico (Ve).

Le altre gare

Real Sebastiani - Roseto

Teramo - Giulianova

Civitanova - Luiss

Ancona - Senigallia

Faenza - Imola

Rimini - Montegranaro

Cesena - Jesi

Classifica

Roseto 40

Rimini 38

Npc 36

Real Sebastiani 34

Ancona, Ozzano, Senigallia e Imola 30

Faenza e Cesena 22

Teramo e Luiss 20

Jesi 15

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4