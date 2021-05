Kienergia in sei a Orzinuovi. Rossi: «Evitare altri infortuni e pensare alle ultime tre gare». Rischio interruzione

RIETI - Senza capitano, senza il leader tecnico ed emotivo di questa Kienergia, senza Francesco Stefanelli. E' così che Rossi e i sei superstiti stasera tornano in campo per sfidare l'Agribertocchi Orzinuovi (ore 20.30), nel recupero della I giornata del gironcino azzurro. La prova d'orgoglio di Casale Monferrato è stata fatale per il talento di San Miniato: per lui stagione finita, dovrà essere operato per la rottura del menisco interno del ginocchio destro. Un'ulteriore tegola quella dell'infortunio occorso al capitano, che si aggiunge alla squalifica Alessandro Amici: «squalifica per una gara per comportamento scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, a fine gara».

In ogni caso il giocatore non sarebbe stato della sfida viste le condizioni fisiche e così contro Orzinuovi a disposizione di Rossi ci saranno solo sei uomini. Praticamente ciò che resta di un gruppo a pezzi e con il morale sotto i piedi, dopo che a Casale, nonostante le condizione estreme, ha visto sfumare un successo che avrebbe ampiamente meritato.

C'è frustazione e tanta amarezza in casa Kienergia, con una stagione sportiva appesa ad un filo, coach Rossi alla vigilia prova a prendere coraggio:«Ora è il momento di rimanere lucidi: andiamo in campo come è nostro dovere, ma il primo pensiero sarà quello di non infortunarci. L’umore della squadra si può immaginare – afferma Rossi – e c’è molta frustrazione perché si deve subire una situazione che non meritiamo. Ho chiesto a tutti lucidità e tranquillità, per cercare di arrivare alle ultime tre gare in condizioni decenti. La prima cosa è la tutela della condizione dei miei ragazzi – spiega Rossi – e non ci dobbiamo infortunare. Se riusciremo a recuperare qualcuno, dal 9 potremo giocarci qualcosa nelle ultime gare, altrimenti penseremo già ai playout. Non abbiamo intenzione di tirarci indietro e giocheremo fino alla fine».

Senza dimenticare il rischio che il match possa essere interrotto qualora la Npc restasse con un solo giocatore in campo, magari perché gli altri hanno raggiunto i cinque falli. E' un'ipotesi non auspicabile ma pur sempre possibile vista la quasi assenza di rotazioni in un roster di sei giocatori.

Così in campo

Agribertocchi Orzinuovi: 3 Rupil, 6 Miles, 8 Mastellari, 11 Guerra, 12 Galmarini, 30 Negri, 32 Zilli, 45 Spanghero, 47 Fokou, 88 Hollis. All. Corbani.

Kienergia Rieti: 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 41 Piccoli, 93 Nonkovic. All. Rossi.

Arbitri: Gonella (Ge), Saraceni (Bo), Del Greco (Vr).

Classifica: Orlandina 10, Jb Monferrato e Latina 8, Orzinuovi 6*, Rieti 4*, San Severo 4.

