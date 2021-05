Kienergia, scontato ko (90-69) a Capo d'Orlando un buon allenamento in vista dei playout. Siciliani salvi

RIETI - La Kienergia fa quel che può a Capo D'Orlando, dove sta volta termina la gara in 5 ed è già un'impresa. Al PalaFantozzi i padroni di casa del coach Sodini vincono 90-69, festeggiando così la permanenza in serie A2. Reatini condannati matematicamente ai playout, ma domenica c'è l'ultimo impegno di questa interminabile ed inutile fase a orologio: al PalaSojourner arriva la Jb Monferrato. Oggi tra le note liete i 20 punti di Ponziani, miglior realizzatore dei suoi e ancora una volta l'ultimo a mollare, oltre alla conferma del giovane Imperatori: 8 i punti per il classe 2004.

La gara

In condizione estreme la Npc onora di nuovo l’impegno e scende in campo: out Piccoli, dentro Pepper, De Laurentiis, Nonkovic, Ponziani e il baby Imperatori. Gli ospiti provano ad avere pazienza e a gestire le energie: troppe le conclusioni sbagliate dalla lunga distanza dagli ospiti, l’Orlandina attacca con continuità in transizione ed è già mini fuga al termine del primo quarto, che si chiude 24-16. Troppe le ingenuità di Nonkovic, dall’altra parte invece si accende Floyd e la partita è già chiusa, +15 a metà secondo quarto. Ponziani prova a tenere a galla i suoi, disastrosa invece la prova di Nonkovic, bravo ancora una volta Imperatori, che piazza un’altra tripla. Troppo poco per competere con l’Orlandina, che all’intervallo lungo guida 47-35.

Buon inizio di terzo quarto per Ponziani e compagni, al rientro Pepper riporta i suoi sul meno 10. L’Orlandina non può stare di certo tranquilla e Sodini chiama time out. I padroni di casa si complicano la vita e Rieti né approfitta con Ponziani: 4 punti consecutivi del pivot reatino e la Npc è a meno 6. Al termine del terzo quarto è 67-55. L’Orlandina chiude la pratica e Sodini dà spazio ai più giovani. Rieti non ne ha più e i padroni di casa scappano sul +20. Al PalaFantozzi termina 90-69.

Il tabellino

Orlandina: Floyd 11, Johnson 6, Gay 13, Conti 10, Moretti 17, Taflaj 15, Laganà 8, Del Bebbio 6, Diouf 2, Ravi 2. All Sodini.

Kienergia Rieti: De Laurentiis 13, Pepper 18, Ponziani 20, Nonkovic 10, Imperatori 8, Piccoli ne. All. Rossi.

Arbitri: Patti (Pe), Mottola (Ta), Tallon (Bo).

Note. Tiri da 3: Rieti 5/22, Orlandina 10/23. Tiri liberi: Rieti 8/10, Orlandina 8/13. 5 Falli: nessuno.

