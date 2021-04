Kienergia, ritorno in campo da incubo. Il cuore non basta: pesante ko con l'Orlandina (71-91). Foto

RIETI - Il ritorno in campo della Kienergia Rieti è da incubo ed ora lo spettro dei playout rischia di diventare realtà: al PalaSojourner la Npc va ko contro l'Orlandina 71-91.

Per i siciliani è il secondo successo consecutivo nel gironcino azzurro, si complica invece la situazione per il team di Rossi, di nuovo in campo lunedì a Casale Monferrato. Rieti (senza i registi Sanguinetti e Sabatino bloccati dal Covid) in partita solo nel primo tempo, poi l'Orlandina scappa via e i padroni di casa non sono più in grado di reagire. Tra le file dei siciliani decisive le prove della super coppia di americani Floyd - Johnson (49 punti in due), mentre per la Npc si salva solo Piccoli.

La gara

Rossi lancia Stefanelli, Amici, Piccoli, Taylor e Ponziani in quintetto. Le conclusione di Stefanelli spingono la Kienergia nella prima frazione ed è proprio dopo l'uscita dal campo del capitano che l'Orlandina prende fiducia e mette le mani avanti, (15-19). Con Floyd e Johnson l'Orlandina trovo l'allungo ed è così sanguinoso l'1/4 ai liberi della Npc: la tripla di Taflaj allo scadere chiude la prima frazione sul 27-18 a favore dei siciliani. Vola a +13 in avvio di secondo quarto l'Orlandina e Rieti è chiamata a reagire: 2/2 ai liberi per De Laurentiis e tripla di Amici, Sodini chiama time out. Rieti fallisce l'ottavo libero della gara, dall'altra parte invece Floyd continua a regalare spettacolo e l'Orlandina a 5' dal termine è avanti. Con De Laurentiis e Taylor la Npc si riporta sul meno uno, arriva anche il tecnico alla panchina siciliana. Cresce Taylor per Rieti, Floyd dall'altra parte è una sentenza e l'Orlandina chiude avanti 53-46 il primo tempo.

Con le triple di Gay vola sul +13 l'Orlandina e Rossi chiama immediatamente timeout. Tracollo della Npc, l'attacco fatica e l'Orlandina ne approfitta e scappa sul +24. Al termine del terzo quarto è 57-80. Continua a colpire dalla lunga distanza l'Orlandina, Rieti non ne ha più ed è un ko senza precedenti quello con i siciliani, che devono soltanto gestire nelle battute finali. L'Orlandina passa 71-91.



