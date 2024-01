Npc, terzo ko di fila. Omegna trova il canestro della vittoria allo scadere: 82-80. Melchiorri e Zucca ok, male Cavallero

RIETI - Terza sconfitta consecutiva per la Npc e adesso la corsa salvezza dei reatini si fa di nuovo dura. Omegna vince allo scadere, dopo una partita equilibrata, canestro vincente di Balanzoni lasciato libero di segnare, termina 82-80. Tanta amarezza per gli uomini dí Ponticiello che perdono così un altro scontro diretto importante per la classifica. Out Roderick, torna Cavallero di nuovo bocciato, bene Melchiorri e Zucca.

La gara

L’assenza di Roderick si fa sentire per la Npc, che disputa comunque un buon primo quarto, terminato 26-19 per i reatini. Meglio i piemontesi nella seconda frazione, che reagiscono e prendono fiducia, all’intervallo lungo Omegna è avanti 44-42. Al rientro grande equilibrio, Cassar fatica, entra male in partita anche Mele e la Npc non riesce a mettere le mani avanti nel punteggio, Omegna alla penultima sirena guida 66-64. Rieti ruggisce e torna avanti in una partita super equilibrata (71-70), ma è immediata la risposta della Fulgor: 6-0 di parziale, Omegna sopra di 5 a 3’ dal termine Ponticiello ferma il gioco.

Infrazione di passi di Da Campo e occasione sprecata di Cavallero che perde palla, ma Markovic riaccorcia le distanze, Rieti di nuovo a meno 1. Melchiorri agguanta la parità a 1’ dal termine, Rieti può commettere ma non se ne accorge, ma dorme a rimbalzi, tap in vincente di Balanzoni che due decimi dalla sirena regala la vittoria ai piemontesi, 82-80 il finale.

Il tabellino

Paffoni Fulgor Omegna: Fazioli 9 (0/2, 3/6), Torgano 10 (2/2, 2/7), Solaroli 14 (6/9, 0/3), Kosic 13 (2/3, 3/8), Balanzoni 12 (6/8 da 2); Picarelli 13 (3/3, 1/3), Baldassare 9 (2/4, 1/4), Coltro 2, Fomba ne, Jokovic ne, Maulini ne, Trebeschi ne. All. Ducarello.

Npc Rieti: Cavallero 9 (2/5, 1/2), Markovic 18 (5/8, 2/3), Da Campo 15 (3/7, 3/4), Melchiorri 16 (1/3, 3/4), Zucca 20 (6/12, 2/5); Bacchin 2 (1/1 da 2), Cassar (0/2 da 2), Mele, Del Sole, Perella ne. All. Ponticiello.

Arbitri: Gurrera (Pv) e Fusari (Pv).

Note. Tiri da 3: Omegna 10/31, Rieti 11/19; tiri liberi: 10/17 Omegna, 11/12 Rieti.