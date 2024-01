Npc, invertire la rotta contro Omegna. Roderick salterà almeno 4 gare, torna Cavallero. Ponticiello: «Ripartire con slancio»

RIETI - Turno infrasettimanale in serie B per la Npc, che stasera in trasferta sfida la Paffoni Fulgor Omegna (ore 20.30). Per gli uomini di Ponticiello è una vera sfida salvezza, serve battere i piemontesi per non perdere di nuovo terreno in classifica e non fare i conti di nuovo con una striscia negativa di sconfitte dopo i ko con Pielle e Herons. Out Roderick (salterà almeno 4 partite), la Npc schiererà nuovamente l'argentino Cavallero, lontano dal parquet proprio dall'arrivo dell'asso americano da dicembre.

Coach Ponticiello presenta così il match: «Bisogna ripartire dalla intensità e dall’energia mostrati negli ultimi 15’ del confronto di domenica. Indispensabile giocare il nostro basket, senza stare a pensare ad altro che al controllo dei tempi di gioco e alle modalità di circolazione della palla. Giocare un turno infrasettimanale può essere uno stimolo in più: un strumento immediato per reagire, riprendere slancio e convinzione nei nostri mezzi. Giocare significa mettersi alle spalle gli infortuni e i vari acciacchi con cui abbiamo dovuto confrontarci dal post Piombino, concentrandosi solo sul gioco».

Così in campo

Omegna: 1 Trebeschi, 3 Puppieni, 5 Jovokic, 8 Torgano, 11 Baldassare, 12 Fazioli, 14 Balanzoni, 18 Solaroli, 21 Coltro, 30 Kosic, 34 Picarelli.

All. Ducarello.

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 33 Zucca. All. Ponticiello.

Arbitri: Gurrera e Fusari di Pavia.

Le altre gare

Herons - Salerno

Piombino - Legnano

Desio - Libertas

Avellino - Sant'Antimo

Fiorenzuola - Gema

Crema - Brianza

Pielle - Piacenza

Caserta - Cassino

Classifica

Herons 30

Pielle e Libertas 28

Gema 24

Brianza e Sant'Antimo 22

Piombino e Crema 20

Legano, Piacenza, Desio, Cassino e Omegna 18

Fiorenzuola e Avellino 16

Rieti 12

Salerno 7

Caserta 4