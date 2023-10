Npc, pesante sconfitta casalinga contro Omegna: 63-80. Foto

RIETI - Secondo ko consecutivo per la Npc, che cade anche in casa contro Omegna, corsara al PalaSojourner 80-63. Serata storta per molti, a salvarsi è soltanto capitan Da Campo, autore di 23 punti. Fatale la pessima prova in difesa, con numerose palle perse, male anche a rimbalzo. Di fronte una buona Omegna, priva dell'ex Rsr Chinellato.

La gara

Parte bene la Npc con un 6-0 di parziale, ma è immediato il controparziale di 7-0 degli ospiti.

Omegna prende fiducia e vola sul +5, Ponticiello è costretto a fermare il gioco. La reazione non arriva e Omegna chiude avanti la prima frazione 22-11. Bene la difesa e Rieti si riavvicina, ma nella seconda parte del quarto, la Npc cala d’intensità, perdendo tutti i duelli e Omegna vola sul +12, massimo vantaggio. All’intervallo lungo, Omegna avanti 38-28. L’inerzia del match non cambia, Rieti fatica a trovare soluzioni in attacco e Omagna vola sul +13. Brutto il terzo quarto, Omegna prende il largo 66-47. Arrendevole anche l’ultima frazione: Da Campo prova a scuotere i suoi, ma è troppo tardi, Baldassarre e Torgano mettono in sicurezza il match per Omegna, che passa al PalaSojourner 80-63.