Npc, battere Omegna per riscattare il ko di Montecatini. Ponticiello: «Serve grande intensità»

RIETI - Primo turno infrasettimanale della stagione per la Npc, che stasera torna al PalaSojourner (ore 21) per rialzarsi. Nella terza giornata di campionato, i reatini ospitano Omegna, a distanza di 8 anni dall’ultimo incrocio in A2. Dopo il pesante ko contro gli Herons, il match contro i piemontesi di Ducarello, per lui nell’inverno 2022 ci fu una toccata e fuga sulla panchina della Real Sebastiani, è l’occasione per rialzarsi. Un team valido quello rossoverde, soprattutto grazie alla presenza sotto canestro dei validi Balanzoni e Baldassarre, oltre che dell’ex Rsr Chinellato, sono ancora a secco di vittorie.

Coach Ponticiello presenta così il match: «Quando si è reduci da una prestazione della quale si ha piena consapevolezza di aver giocato sotto i propri standards, si ha voglia di scendere dal pullman e tornare immediatamente a giocare. Il confronto con Omegna, ennesimo match impegnativo di un avvio di stagione davvero duro, ci dà l’occasione di focalizzare subito l’attenzione su cosa fare per tornare a vincere - commenta Ponticiello- Con i Piemontesi, da anni ininterrottamente ai vertici della Serie B, dovremo giocare con tutta l’intensità necessaria, e per l’intera durata del match.

Lo dobbiamo al nostro pubblico, alla società, a noi stessi. Abbiamo l’occasione di metterci definitivamente alle spalle il secondo tempo di Montecatini e non vogliamo lasciarci sfuggire l’occasione».



Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 3 Agostini, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella. All. Ponticiello.

Fulgor Omegna: 5 Jokovic, 6 Fomba, 8 Torgano, 11 Baldassarre, 12 Fazioli, 14 Balanzoni, 16 Chinellato, 18 Solaroli, 21 Coltro, 30 Kosic, 34 Picarelli. All. Ducarello.

Arbitri: Paglialunga (An) e Ricci (Pg)



Le altre gare

Piacenza - Pielle

Cassino - Caserta

Salerno - Herons

Libertas - Desio

Gema - Fiorenzuola

Brianza - Crema

Legnano - Piombino

Sant’Antimo - Avellino



Classifica

Herons, Libertas e Brianza 4

Npc, Pielle, Avellino, Fiorenzuola, Sant’Antimo, Gema, Desio, Caserta, Legnano, Piombino e Piacenza 2

Omegna*, Cassino, Crema* e Salerno 0

*una partita in meno