Npc, trasferta da dimenticare: Cassar e Bacchin ko. Ponticiello: «Perso in maniera rocambolesca»

RIETI - Tanta amarezza in casa Npc per l’ennesimo passo falso e adesso la corsa salvezza si rifà nuovamente dura. Tre le sconfitte consecutive, ma quella di Omegna fa ancora più male per come è avvenuta con una dormita colossale della difesa reatina. Inoltre l’assenza di Roderick è un macigno: ieri è stato rigettato nella mischia Cavallero, bocciato più di un mese fa per far posto all’asso americano, ha commesso errori clamorosi in campo.

Parecchia la delusione per coach Ponticiello che ha analizzato così la sconfitta: «C'è enorme rammarico quando si perde in maniera così rocambolesca, bisognerà decifrare se i 24 secondi fossero già scaduti o meno e quindi se il tap-in, dove c'è ovviamente demerito nostro nel tagliafuori, avesse liceità o meno, ma è solo una delle possibili letture, perché una compagine che si presenta qui con fuori Roderick, con Cassar che dovrà fare delle analisi strumentali e probabilmente si ritroverà con un polso fratturato, Bacchin che durante la partita subisce un colpo e non può più rientrare, se sa la gioca all'ultimo possesso con una squadra forte come quella di Omegna, che ha dei mezzi tecnici ampiamente superiori alla classifica in cui si ritrova al momento, è una di quelle squadre destinate a crescere nel corso della stagione - commenta Ponticiello - Dispiace molto, ma c'è consapevolezza che si è in un periodo dove sembra che la dea bendata sia distratta e guardi da qualche altra parte".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulle note positive:"Abbiamo imposto i ritmi partita, siamo stati molto bravi, nel primo e nel terzo quarto nel chiudere e limitare alcuni loro temi offensivi e si è visto in quella fase la possibilità di Omegna di disporre nel pitturato di due giocatori come Baldassare, tanti anni in A2 e addirittura attualmente back up di quello che a mio modo di vedere è il miglior centro della serie B dell'ultimo lustro, vale a dire Balanzoni, significa che limitare quella parte lì, è stata tanta roba, non ci siamo riusciti in maniera continuativa e l'abbiamo pagato con qualche tripla sui ribaltamenti, ma su questo c'è tanto merito dell'attacco di Omegna - analizza il tecnico partenopeo - La performance non mi è affatto dispiaciuta, ma girano vorticosamente le sfere degli occhi nel ritornare a casa senza vittoria in un match che ai punti avremmo meritato più noi».